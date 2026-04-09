Де Йонг вече тренира с Барселона, може да попадне в групата за дербито с Еспаньол

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг е подновил тренировки с основната група на тима, макар и засега да не провежда целите занимания със своите съотборници, а само част от тренировките, съобщават местните издания. Нидерландецът е извън игра от февруари, когато получи травма в десния крак и до момента пропусна девет мача на каталунците. Де Йонг все още не е готов да изиграе пълни 90 минути, но е възможно да попадне в групата на тима за дербито с Еспаньол в неделя вечер.

Новината е от изключително значение за Ханзи Флик, който има все по-сериозно проблеми в средата на терена. Германецът е принуден да ползва малък брой футболисти в последните седмици, което доведе до сериозно изтощение на някои от играчите. Педри бе изваден на почивката срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига и не е ясно дали ще може да играе срещу “папагалчетата”. Марк Бернал също отсъства от известно време и няма да е готов за уикенда, но надеждите в тима са, че може да се възстанови за реванша с Атлетико Мадрид следващата седмица.

Снимки: Gettyimages