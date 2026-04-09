Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

  • 9 апр 2026 | 15:09
Пилотът на Астън Мартин във Формула 1 Ланс Строл заяви, че трудният сезон на отбора в световния шампионат е една от причините той да се впусне в състезание с GT автомобили този уикенд.

Канадецът използва отворилата се дупка в календара на Формула 1 след анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, за да участва в първия кръг за сезона в GT World Challenge Europe. В 6-часовата надпревара на „Пол Рикар“ във Франция Строл ще дели Астън Мартин Vantage GT3 Evo заедно с бившия пилот във Формула 1 Роберто Мери и състезаващият се във Формула 2 Мари Боя, който е член на програмата за млади пилоти на Астън Мартин.

За канадеца това няма да е първи старт в състезанията за издръжливост, тъй като през 2016 и 2018 той записа две участия в „24 часа на Дейтона“. Тогава обаче Строл кара в прототипния клас, така че за него предстоящата в неделя надпревара ще е дебютна с GT автомобил.

Алонсо и Строл се "забавляват" в шампионата на Астън Мартин

„Наистина се насладих на „24 часа на Дейтона“, това е състезание, което наистина обикнах. Оттогава аз се фокусирах върху Формула 1, но тази година ние нямаме много силна кола, а сега имаме период без състезания.

„Така че се появи тази идея да разнообразя малко, да помисля различно през почивката. Жан-Мишел (Баерт, собственика на отбора на Comtoyou) беше много приветлив, организирахме всичко за около седмица. Така че огромни благодарности към Жан-Мишел. Затова съм тук да се състезавам тази седмица“, разказа Строл.

„Целта ми този уикенд ще бъде да се насладя, но това си е състезание. Във Формула 1 не винаги имаш възможността да спечелиш. Тук конкуренцията е висока, но, въпреки че е нашият първи път, ако всичко се получи – добри настройки и добро усещане, победата би била възможна. Това го няма във Формула 1. Това също е голяма мотивация за мен тук“, добави още канадецът.

Снимки: Gettyimages

