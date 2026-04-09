Тамбери се завръща на “Златен шпайк”

Олимпийският и световен златен медалист, както и настоящ европейски шампион в скока на височина при мъжете, Джанмарко Тамбери, беше потвърден в списъка с участници за турнира “Златен шпайк“ в Острава (Чехия) на 16 юни. Италианският шоумен имаше съкратен сезон 2025, през който се бореше с контузия в ахилесовото сухожилие. Това доведе до нетипично за него ранно отпадане в квалификациите на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Въпреки това, през последните седмици в профила му в Инстаграм се появиха окуражаващи публикации, които показват как Тамбери тренира усилено.

В Острава той ще се изправи срещу любимеца на домакините Ян Щефела. Чешкият атлет спечели световен бронз и европейско сребро в зала през миналата година.

И двамата атлети ще имат амбиции за медали на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август. Срещата от златния континентален тур на Световната атлетика ще бъде показател за формата им в началото на сезона.

Също така за Острава е потвърдено участието на световния шампион в зала от Полша Якуб Шимански в бягането на 110 метра с препятствия при мъжете. Заедно с него ще бъде и сънародничката му Ева Свобода, европейска сребърна медалистка на 100 метра при жените, както и наскоро спечелилата световно сребро в зала Надин Висер от Нидерландия в бягането на 100 метра с препятствия при жените.

Ще има и атака на световния рекорд на 1000 метра при мъжете от страна на американеца Джош Хоуи и испанеца Мохамед Атауи, който наскоро спечели световен бронз в зала на 800 метра. В техническите дисциплини настоящият европейски шампион Леонардо Фабри от Италия ще се състезава срещу бившия европейски шампион в зала от Чехия Томаш Станек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages