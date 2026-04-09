Ще санкционират ли рефера на Уайлдър - Чисора

Изявите на Дионтей Уайлдър и Дерек Чисора бяха както похвалени, така и критикувани след хаотичния и на моменти зрелищен 12-рундов двубой в тежка категория в събота вечер, спечелен в крайна сметка от първия с разделено съдийско решение. Въпреки това беше почти единодушно прието, че това е била лоша вечер за третия човек на ринга в лондонската зала O2 Arena – съдията Марк Бейтс.

Първоначално беше съобщено, че Бейтс няма да бъде санкциониран от Британския боксов борд за контрол, но генералният секретар Робърт Смит заяви в сряда пред BoxingScene, че това не е задължително вярно. Срещата ще бъде преразгледана на заседанието на борда в сряда, където ще бъде обсъдено представянето на Бейтс.

„Определено ще го разгледаме внимателно“, каза Смит. „В подобни ситуации винаги има преглед. След като бъде направен, се взема решение дали са необходими допълнителни действия.“

Бейтс беше подложен на критики за няколко инцидента. Първият дойде още в началото на мача и зададе тона. Уайлдър и Чисора се оплетоха на въжетата и въпреки указанията на Бейтс да спрат клинча, нито един от тях не пожела да пусне. Съдията се опита, но не успя да ги разтърве – двамата тежаха общо 494 паунда – след което човек от ъгъла на Чисора, Алексис Деметриадес, влезе в ринга. Ако Бейтс беше приложил правилата стриктно, Чисора е трябвало да бъде дисквалифициран.

В определени ситуации обаче съдиите са насърчавани да използват своята преценка. С оглед на значимостта на мача, броя на феновете – както пред екраните, така и в залата – и залога за двамата боксьори, решението на Бейтс да позволи двубоят да продължи може да бъде донякъде оправдано. И ако това беше единственият инцидент, вероятно щеше да бъде забравен.

Но последваха и други. Най-вече в осмия рунд, когато Чисора падна през въжетата и изглеждаше, че е подпомогнат да се изправи от своя ъгъл.

„Първоначалната реакция [когато боец пада към теб] винаги е да вдигнеш ръце“, каза Смит, който беше край ринга в събота вечер. „Те определено го спряха да премине през въжетата и да падне на пода... Ще го разгледаме.“

И двамата боксьори бяха виновни за удари в тила, като Уайлдър твърди, че е бил ударен неправомерно „10-12 пъти“. Въпреки това само Уайлдър беше наказан за нарушения – той загуби една точка в осмия рунд за избутване. Имаше и оплаквания от лагера на Уайлдър за удари след гонга, както и за това, че Чисора си е взимал почивки, оплаквайки се от болка в окото, а също така не е получил осемсекундно броене, след като се е задържал за въжетата, за да остане на крака.

„Това беше груб и хаотичен мач и изключително труден за съдийстване“, добави Смит. „Всичко ще бъде преразгледано.“