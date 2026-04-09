  Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

  • 9 апр 2026 | 13:14
Най-верният съюзник на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул, а именно неговият дългогодишен състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Биковете, за да премине в Макларън, съобщават британските медии.

Този трансфер обаче ще се случи едва в началото на 2028 година, а Ламбиазе ще продължи да работи за тима от Милтън Кийнс до края на сезон 2027. В Уокинг опитният инженер ще заеме позицията на главен състезателен инженер, информира Sky Sports F1, след като по-рано в други медии се говореше, че Ламбиазе ще наследи Андреа Стела като ръководител на Макларън.

Верстапен и Ламбиазе работят заедно откакто нидерландецът премина във водещия екип на Ред Бул малко след началото на сезон 2016. Двамата оформиха едно от най-успешните партньорство в цялата история на Формула 1, печелейки 71 победи и четири пилотски титли заедно. Като чиста статистика по-успешни са само Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, които работеха заедно в Мерцедес между 2013 и 2024.

Снимки: Gettyimages

Бивш пилот: Формула 1 не се нуждае от Макс Верстапен

Шарл Леклер беше удостоен с престижна награда от принца на Монако

Култард с интересна гледна точка за катастрофата на Беарман в Япония

Акоста: Би било сбъдната мечта да съм съотборник с Марк Маркес

Дъщерята на Шумахер разказа как се е справила с болката след инцидента на баща ѝ

Шампионът във Формула 2 приключи първите си тестове във Формула 1

