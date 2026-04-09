Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

Най-верният съюзник на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул, а именно неговият дългогодишен състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Биковете, за да премине в Макларън, съобщават британските медии.

Max Verstappen's engineer Gianpiero Lambiase is set to join McLaren from 2028 in a shock move, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/Nr7Ah6fQRW — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 9, 2026

Този трансфер обаче ще се случи едва в началото на 2028 година, а Ламбиазе ще продължи да работи за тима от Милтън Кийнс до края на сезон 2027. В Уокинг опитният инженер ще заеме позицията на главен състезателен инженер, информира Sky Sports F1, след като по-рано в други медии се говореше, че Ламбиазе ще наследи Андреа Стела като ръководител на Макларън.

Gianpiero Lambiase has been Max Verstappen’s race engineer since Max got promoted to Red Bull in 2016.



All of Max’s 71 wins & 4 championships have been with GP. And all but 2 of Max’s 210 race starts with Red Bull have had GP as his race engineer. pic.twitter.com/w2H0Ld3osD — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) December 26, 2025

Верстапен и Ламбиазе работят заедно откакто нидерландецът премина във водещия екип на Ред Бул малко след началото на сезон 2016. Двамата оформиха едно от най-успешните партньорство в цялата история на Формула 1, печелейки 71 победи и четири пилотски титли заедно. Като чиста статистика по-успешни са само Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, които работеха заедно в Мерцедес между 2013 и 2024.

