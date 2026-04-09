Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

Най-верният съюзник на Макс Верстапен в отбора на Ред Бул, а именно неговият дългогодишен състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Биковете, за да премине в Макларън, съобщават британските медии.
Този трансфер обаче ще се случи едва в началото на 2028 година, а Ламбиазе ще продължи да работи за тима от Милтън Кийнс до края на сезон 2027. В Уокинг опитният инженер ще заеме позицията на главен състезателен инженер, информира Sky Sports F1, след като по-рано в други медии се говореше, че Ламбиазе ще наследи Андреа Стела като ръководител на Макларън.
Верстапен и Ламбиазе работят заедно откакто нидерландецът премина във водещия екип на Ред Бул малко след началото на сезон 2016. Двамата оформиха едно от най-успешните партньорство в цялата история на Формула 1, печелейки 71 победи и четири пилотски титли заедно. Като чиста статистика по-успешни са само Люис Хамилтън и Питър Бонингтън, които работеха заедно в Мерцедес между 2013 и 2024.
