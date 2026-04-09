  Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

  • 9 апр 2026 | 13:39
Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи Никол Гадиен (Швейцария) с 6:3, 4:6, 6:1. Двубоят продължи час и 45 минути.

Шиникова поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет. Тя изостана с 1:4 във втората част, успя да изравни при 4:4, но загуби следващите два гейма и швейцарката изравни. Българката доминира тотално в третия решителен сет, като спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1, за да стигне до крайния успех.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу победителката от мача между седмата поставена Лайма Владсон (Узбекистан) и Катерина Дятлова (Украйна).

По-късно днес тя ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 34-годишната Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, ще се изправят срещу Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).

Гергана Топалова започна с двусетова победа на турнир във Флорида

Гергана Топалова започна с двусетова победа на турнир във Флорида

Вашеро шокира Мусети в Монте Карло, пише история

Вашеро шокира Мусети в Монте Карло, пише история

Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Зверев мина през иглени уши, за да се класира за третия кръг в Монте Карло

Зверев мина през иглени уши, за да се класира за третия кръг в Монте Карло

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

Янаки Милев на 1/4-финал на двойки в Италия

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

