Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи Никол Гадиен (Швейцария) с 6:3, 4:6, 6:1. Двубоят продължи час и 45 минути.

Шиникова поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет. Тя изостана с 1:4 във втората част, успя да изравни при 4:4, но загуби следващите два гейма и швейцарката изравни. Българката доминира тотално в третия решителен сет, като спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1, за да стигне до крайния успех.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу победителката от мача между седмата поставена Лайма Владсон (Узбекистан) и Катерина Дятлова (Украйна).

По-късно днес тя ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 34-годишната Шиникова и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, ще се изправят срещу Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).