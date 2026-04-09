Ходжкинсън ще дебютира на 400 метра в Диамантената лига в Рим

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън ще се състезава за първи път в дисциплината 400 метра в Диамантената лига по време на турнира Golden Gala Pietro Mennea в Рим на 4 юни. Британската звезда в бяганията на средни разстояния ще отвори нова страница в кариерата си, като направи своя дебют във веригата на 400 метра.

През последните години Ходжкинсън доминираше в бягането на 800 метра в Диамантената лига, като натрупа девет победи от дебюта си през 2021 г. и спечели титлата в сериите през 2021 и 2023 г.

На тазгодишното издание на Golden Gala Pietro Mennea в Рим тя ще започне нова глава в историята си в Диамантената лига, като за първи път ще застане на старт в най-престижната еднодневна верига по лека атлетика в дисциплината 400 метра.

Ходжкинсън привлече вниманието към себе си на една обиколка по време на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша миналия месец. Тогава тя пробяга дистанцията за 50.10 секунди във финала на щафетата 4x400 метра, записвайки най-бързата обиколка в цялото състезание.

Времето беше още по-впечатляващо, тъй като беше постигнато само час след като тя спечели златния медал на 800 метра с рекордно за шампионата време от 1:55.30. Тази победа увенча зашеметяващия сезон в зала за британската звезда, която през февруари постави и нов световен рекорд на 800 метра в зала от 1:54.87 в Лиевен.

Рим е третият турнир от Диамантената лига, за който Ходжкинсън се е записала до момента през 2026 г. 24-годишната атлетка ще се състезава и на 800 метра в Юджийн и Стокхолм.

През миналия сезон тя отбеляза категоричното си завръщане след контузия на сцената на Диамантената лига с две впечатляващи победи в Силезия и Лозана.

Снимки: Gettyimages