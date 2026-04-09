Кения е изправена пред сериозно преразглеждане на медалите си след 2030 г.

Решението на Световната атлетика да превърне маратона в самостоятелен световен шампионат от 2030 г. може значително да промени амбициите на Кения за медали на световната сцена. В продължение на десетилетия маратонът е крайъгълен камък в доминацията на страната на световните първенства по лека атлетика, осигурявайки постоянен поток от подиуми.

От създаването на световните шампионати през 1983 г. Кения е сила, с която всички се съобразяват в маратонските бягания, доминирайки както при мъжете, така и при жените. Този надежден източник на отличия обаче ще бъде премахнат от традиционната програма на първенствата след 2029 г., което налага преосмисляне на стратегията.

При мъжете Кения води в класирането с девет медала (пет златни, три сребърни и един бронзов), следвана от Етиопия (13 медала) и Испания (пет медала). Сред най-добрите кенийски атлети на дистанцията от 42 км през годините са Дъглас Уакиихури, който печели злато в Рим през 1987 г., както и Абел Кируй, който грабна две поредни титли в Берлин 2009 и Дегу 2011.

При жените доминацията на Кения е още по-изразена, като страната е спечелила 22 медала (16 златни, пет сребърни и един бронзов). Легендите в маратона Катрин Ндереба и Една Киплагат са начело на кенийската атака, като всяка от тях има по три медала (два златни и един сребърен). Перес Джепчирчир спечели световната титла по време на миналогодишното глобално събитие с време 2:24:43.

Съгласно новия план, маратонът ще бъде част от световните първенства през 2027 г. и 2029 г., преди да се превърне в свой собствен ежегоден Световен шампионат по маратон от 2030 г. Новото състезание ще се провежда всяка година, като състезанията за мъже и жени ще се редуват, отразявайки настоящия цикъл на шампионатите.

Междувременно Световният шампионат по шосейно бягане на Световната атлетика ще продължи да съществува като отделно ежегодно състезание. Като част от амбициозния проект, Световната атлетика е започнала официални разговори с Атина за домакинство на първото издание през 2030 г.

Тази промяна има голямо значение за нация, чийто авторитет в дългите бягания е изграден както на шосе, така и на писта. Премахването на дисциплината от програмата на световните първенства на практика лишава отбор Кения от един от най-сигурните му източници на медали, но същевременно създава условия за атака на нов фронт.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу определи този ход като решаващ момент за спорта. “Това е възможност да създадем специално глобално честване на маратонското бягане, организирано в среда, която почита неговото наследство, като същевременно възприема мащаба и духа на съвременната бегаческа общност“, каза той.

Изпълнителният директор Джон Риджън подкрепи тези думи, описвайки Атина като естествения дом за събитието. “Проучването на възможността за самостоятелен Световен шампионат по маратон тук отразява нашата амбиция да върнем най-голямото зрелище в спорта там, откъдето е започнало всичко, като същевременно гарантираме, че то отговаря на най-високите технически и оперативни стандарти“, отбеляза Риджън.