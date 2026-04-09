Историческият потник на Алекна от Рамона вече е в Музея на световната атлетика

Още преди да изпълни четвъртия си опит на турнира Oklahoma Throws Series World Invitational през 2025 г., Миколас Алекна вече беше поставил малкото градче Рамона на световната атлетическа карта.

Именно там, в това градче с население от едва 524 души, разположено до магистрала 75, литовският вундеркинд в хвърлянето на диск изпрати в историята най-стария световен рекорд в мъжката лека атлетика. Това се случи по време на изданието от 2024 г. на турнира от бронзовия континентален тур на Световната атлетика. Тогава, на крехката възраст от 21 години, Алекна изпрати уреда на 74.35 метра, подобрявайки постижението от 74.08 метра на Юрген Шулт, поставено на квалификациите за европейско първенство на Източна Германия в Нойбранденбург през 1986 г.

Това беше единственото голямо постижение, което баща му, великият Виргилиус Алекна, не успя да постигне в своята звездна кариера, украсена с две световни и две олимпийски титли. Най-добрият резултат на Виргилиус от 73.88 метра дълго време го нареждаше на второ място във вечната ранглиста.

Година по-късно, на турнира Oklahoma Throws през 2025 г., Миколас успя да подобри собствения си световен рекорд още с първия си опит, постигайки 74.89 метра. Така в рамките на 12 месеца той записа два световни рекорда в спокойната обстановка на “Миликан Фийлд“, пред шепа треньори, атлети и ценители на хвърлянията.

След това, в четвъртия кръг, Алекна-младши отново влезе в кръга, за да запише името си и това на Рамона – наричан още „Throw Town“ или „Throwklahoma“ – в историята на леката атлетика. Носейки белия потник на Калифорнийския университет в Бъркли, който той щедро дари на Музея на световната атлетика (MOWA), Миколас съчета балетна бързина, балансирана техника и чиста мощ. Той улови вятъра и изпрати диска на впечатляващите 75.56 метра.

На 22-годишна възраст той стана първият човек, преминал границата от 75 метра, 49 години след като Мак Уилкинс покори бариерата от 70 метра.

“Когато отивах на това състезание, не мислех за подобряване на световния рекорд“, сподели Алекна пред публиката на US Throws Clinic в интервю за YouTube канала Throw University. “Просто отидох да се забавлявам. Разбира се, знаех, че съм способен да го направя, но по-важно беше да изпълня всички технически елементи на хвърлянето. Мисля, че успях, защото просто се забавлявах. Не чувствах никакво напрежение.“

По това време Алекна завършваше образованието си по психология в Калифорнийския университет в Бъркли. Неговият спокоен подход е силно повлиян от баща му.

“Мисля, че най-големият урок, който научих от баща ми, е да оставам спокоен“, каза той. “Той е наистина спокоен човек. Мисля, че съм възприел този начин на мислене от него – да не приемам всичко твърде сериозно, просто да бъда отпуснат, дори в моменти на високо напрежение.“

Идеалните условия в Рамона също допринесоха за успеха му. “Миликан Фийлд“ е открито пространство с кръгове за хвърляне, разположени в различни посоки, за да се използват максимално преобладаващите въздушни течения. Друг ключов фактор беше силната конкуренция.

Три дни по-рано на същото място Мат Дени хвърли 74.25 метра, само на 10 сантиметра от първия световен рекорд на Алекна. В основното състезание австралиецът, който спечели олимпийски бронз в Париж през 2024 г. след Роджи Стона от Ямайка и Алекна, подобри рекорда на Океания на 74.78 метра, затвърждавайки новото си второ място във вечната ранглиста.

Екипът на Алекна, с който той постави световния рекорд от 75.56 м, беше дарен от него на Музея на световната атлетика MOWA.