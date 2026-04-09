Кварацхелия: Трябва да сме пределно концентрирани на "Анфийлд"

Звездата на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия смята, че отборът му е можел да победи Ливърпул с по-убедителен резултат в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

Парижани спечелиха домакинството си с 2:0, а грузинският национал отбеляза един от головете и беше избран за играч на мача.

„Можехме да отбележим и повече голове, трябваше да го направим в определени моменти. Но важното е, че изиграхме добър мач", каза Кварацхелия.

"Трябва да останем концентрирани. Атмосферата на „Анфийлд“ ще бъде невероятна, започваме да се подготвяме веднага за реванша“, добави Хвича.

Снимки: Imago