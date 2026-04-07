Основен играч на Морето пропуска Разград

Централният защитник Влатко Дробаров ще пропусне гостуването на Лудогорец заради натрупани картони. Той е рекордьор по изиграни мачове сред чужденците в Черно море в еfbet Лига. В негово отсъствие треньорът Илиан Илиев може да разчита на Росен Стефанов или Жоао Бандаро в центъра на отбраната.

В последните срещи "моряците" изпитват трудности в атака, въпреки че създават положения. При загубата от Славия Илиев заложи на офанзивното трио Андреяс Калкан, Селсо Сидни и Георги Лазаров. Допълнителни опции в нападение са Николай Златев и Хорхе Падиля, който все още не е показал пълния си потенциал.

Мачът срещу Лудогорец ще се играе в четвъртък от 18:00 часа на "Лудогорец Арена". Очаква се на Велики четвъртък "моряците" да получат подкрепа от своите верни привърженици.



Пламен Трендафилов