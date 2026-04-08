Без победител в дербито на Пловдив
България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

  8 апр 2026 | 21:47
Българските състезатели се класираха за два полуфинала в първия ден на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао. Сред първите 24 попаднаха Александра Вакарелска и Цветин Стоянов.

Вакарелска събра 89.420 точки (41.650 точки първа комбинация и 47.860 точки втора) и се нареди на 23-та позиция при девойките. Останалите родни представителки не успяха да достигнат до втората фаза - Преслава Пенчева е 33-та с 85.580 точки, Мирела Косева е 52-ра с 58.550, а Микаела Христова е 55-а с 52.560.

България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут
В отборното класиране България в състав Вакарелска, Пенчева, Христова и Косева завърши на 11-то място с 234.860 точки.

При юношите  Стоянов влезе сред полуфиналистите, след като се нареди 17-и с 94.240 точки (43.460 точки първа комбинация и 50.780 втора). Другият българин Александър Райчев е 34-ти с 89.390 точки.

Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

Боряна Калейн на корицата на модно списание

България със седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Барселона 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Рашфорд

ПСЖ 1:0 Ливърпул, гол на Дуе след рикошет

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

