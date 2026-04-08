България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

Българските състезатели се класираха за два полуфинала в първия ден на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао. Сред първите 24 попаднаха Александра Вакарелска и Цветин Стоянов.

Вакарелска събра 89.420 точки (41.650 точки първа комбинация и 47.860 точки втора) и се нареди на 23-та позиция при девойките. Останалите родни представителки не успяха да достигнат до втората фаза - Преслава Пенчева е 33-та с 85.580 точки, Мирела Косева е 52-ра с 58.550, а Микаела Христова е 55-а с 52.560.

В отборното класиране България в състав Вакарелска, Пенчева, Христова и Косева завърши на 11-то място с 234.860 точки.

При юношите Стоянов влезе сред полуфиналистите, след като се нареди 17-и с 94.240 точки (43.460 точки първа комбинация и 50.780 втора). Другият българин Александър Райчев е 34-ти с 89.390 точки.