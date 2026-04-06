  3. България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

  • 6 апр 2026 | 15:00
България ще участва с общо 13 състезатели на Европейското първенство по скокове на батут, което ще се проведе от 8 до 12 април в Портимао (Португалия).

При мъжете и жените страната ще бъде представена съответно от Мариян Михалев и Христина Пенева.

„За първи път ще имаме Европейско първенство и в младежката възрастова група от 17 до 21 години. При момчетата ще участват Калоян Петров и Пресиян Въндев, а при момичетата - Мариана Узунова“, разкри генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева, която е и член на Техническия комитет към Световната гимнастика.

Тя уточни, че България е трябвало да има още една представителка в тази категория, но Антония Тодорова е получила контузия непосредствено преди шампионата.

При юношите за България ще участва Александър Рачев и Цветин Стоянов. При девойките ще имаме пълен състав с амбиции за добро представяне в отборното класиране. В индивидуалната надпревара ще участват Преслава Пенчева, Микаела Христова, Александра Вакарелска и Мирела Косева. В синхронните състезания ще се включат двойките - Цветелина  Йоргова/Мирела Косева, както и Микаела Христова/ Сияна Павлова.

Европейското първенство ще бъде важна проверка за състезателите преди световния шампионат в края на годината.

Очаква се в края на май или началото на юни към националния отбор да се присъедини и Екатерина Кулешова, която по административни причини беше извън състава през последната година. Тя също се възстановява от операция след контузия в края на миналия сезон, но вече е подновила тренировки.

„Надяваме се да бъде готова за световното първенство, а преди това – ако всичко върви по план – да участва и в поне една Световна купа“, добави Стойчева.

Глобяват Погачар, не спрял на червено на жп прелез

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

