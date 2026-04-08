Без победител в дербито на Пловдив
Иванина Малинова: Много ценна победа

  • 8 апр 2026 | 21:22
Иванина Малинова определи като ценен първия успех на Левски във втория мач от полуфиналите плейофи в женската "Demax+" лига. "Сините" надделяха над ЦПВК с 3:2 гейма в зала "Христо Ботев". В ефира на БНТ центърът сподели, че е имало леко притеснение, както и в първия двубой.

"Победата е много ценна за нас, защото успяхме да се върнем в серията. Виждаше се на миналия и на този мач, че имаше леко притеснение, но се радвам, че успяхме да преминем през това и да покажем нашата игра. В тази среща съм по-доволна от моето представяне, но има още какво да се желае", каза тя.

Волейболистката говори и за конкуренцията при централните блокировачи в отбора на гостите.

"Не мога да отговоря много на този въпрос. Всеки се старае и дава всичко от себе си. Оттам-нататък решава треньорът", каза Малинова.

Снимки: Startphoto

