Рилски спортист сломи Ботев Враца в Самоков

Рилски спортист сломи с 96:89 в своята зала “Арена СамЕлион” в Самоков Ботев Враца в първата среща от 30-ия кръг на Sesame НБЛ.

Шампионите срещнаха сериозна съпротива от страна на врачани, които взеха с точка разлика първата четвърт, а преди заключителния период губеха в резултата със само две - 67:69. В последната част домакините дръпнаха с 10 точки разлика при 82:72, но играчите на Ботев не се отказаха и се доближиха на 3 при 81:84. Момчетата на Любомир Киров все пак съумяха да прекършат противника си в края и продължават да оглавяват класирането с вече 23 победи и 5 поражения. Врачани са четвърти с баланс 15-12.

Джонатан Дейвис бе над всички днес с 26 точки за Рилецо, като вкара 4 тройки от 6 опита. Майк Едуардс добави 19 точки и 6 борби плюс 2 блока и 2 откраднати топки, а с 13 точки се отчете Алън Арнет.

За Ботев Михаил Калинов постигна дабъл-дабъл с 22 точки и 10 асистенции, а Георги Герганов остави срещу името си 16 точки, 5 борби и 5 асистенции. 15 точки реализира младокът Кристиян Занов, а близо до дабъл-дабъл бе Дейвид Хоутън с 13 точки и 9 борби плюс 4 асистенции.

