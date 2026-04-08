Макаби Тел Авив продължи договора на Одед Каташ

Макаби Тел Авив продължи договора на Одед Каташ

Старши треньорът на Макаби Тел Авив Одед Каташ удължи договора си с тима за още три години, информираха от израелския клуб, а новината бе потвърдена и от президента на гранда Шимон Мизрахи.

„Щастлив съм да съобщя, че след четири сезона, в които Одед Каташ заемаше треньорския пост в Макаби Тел Авив, включително такива с трудни и предизвикателни мачове, в които отборът провежда домакинствата си извън Израел - в Белград, беше съвсем естествено и необходимо той да продължи да изпълнява ролята на старши треньор и през следващите три сезона“, заяви Мизрахи и добави:

„Клубът смята приемствеността за много важен въпрос, като ще направи всичко възможно и за играчите в отбора. Пожелаваме голям успех на Одед в ръководенето на тима и бъдещето му в клуба“.

Към момента Макаби Тел Авив заема 12-о място във временното класиране в Евролигата с 18 победи и 17 загуби.

