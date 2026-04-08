Фрайбург се стреми да повтори представянето от по-голямата част на мача с Байерн в утрешния двубой срещу Селта

  • 8 апр 2026 | 19:43
Фрайбург влиза в първия си мач от четвъртфиналите на Лига Европа срещу испанския Селта с цел да се представи по подобен начин, както миналия уикенд в Бундеслигата срещу Байерн (Мюнхен), загубен драматично с 2:3. "Бразилците от Брайсгау" водеха на лидера в Бундеслигата с 2:0 до 81-вата минута, преди да загуби с 2:3, като баварците отбелязаха два гола в добавеното време.

Треньорът Юлиан Шустер заяви в сряда, че представянето на играчите през първите 70 минути срещу Байерн е било „вътрешният „еталон“ за първия мач от Лига Европа срещу Селта.

"Можете да видите какво са постигнали момчетата и на какво са способни. Те са изпълнили много неща наистина добре. И това е, към което ще се стремим и утре“, каза Шустер.

"Имаше времена, в които се радвахме на оставането в елита или на промоцията. Сега можем да се радваме на класирането на четвъртфинал в Лига Европа. Страхотно е, че пътешествието продължава", добави той. За едва шести път в историята си клубът участва в европейските турнири, като досега върховите постижения бяха осминафиналните елиминации в Лига Европа срещу Ювентус (22/23) и Уест Хам (23/24).

Нападателят Лукас Хьолер каза, че загубата на Байерн „наистина е наранила“ в началото, но че „пълният“ фокус сега е върху Селта: "Показахме, че можем да се справим с всеки противник тук. Абсолютно съм убеден, че можем да покажем още едно добро представяне утре. Това е наистина важен мач. И скаме да положим основите за напредък тук, у дома".

Фрайбург ще бъде без халфа Патрик Остерхаге, който според Шустер е на път да се подложи на операция на коляното и може да пропусне останалата част от сезона.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

  • 8 апр 2026 | 18:23
  • 814
  • 1
Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

Фиорентина загуби единия си голмайстор за сблъсъка с Кристъл Палас

  • 8 апр 2026 | 17:35
  • 442
  • 0
Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

  • 8 апр 2026 | 17:35
  • 5448
  • 3
Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

  • 8 апр 2026 | 17:29
  • 1078
  • 0
Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

Асистентът на Карик: Трябва да завършим възможно най-близо до върха

  • 8 апр 2026 | 17:10
  • 1174
  • 0
Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

  • 8 апр 2026 | 17:08
  • 1769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

Ботев 0:1 Локомотив, Иту взриви гостуващия сектор

  • 8 апр 2026 | 20:41
  • 7942
  • 30
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 61665
  • 271
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 14038
  • 3
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 8 апр 2026 | 21:00
  • 328
  • 0
Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

Съставите на ПСЖ и Ливърпул, Слот оставя на пейката Салах, Гакпо и Нгумоа

  • 8 апр 2026 | 21:03
  • 20
  • 0
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 7308
  • 23