Фрайбург се стреми да повтори представянето от по-голямата част на мача с Байерн в утрешния двубой срещу Селта

Фрайбург влиза в първия си мач от четвъртфиналите на Лига Европа срещу испанския Селта с цел да се представи по подобен начин, както миналия уикенд в Бундеслигата срещу Байерн (Мюнхен), загубен драматично с 2:3. "Бразилците от Брайсгау" водеха на лидера в Бундеслигата с 2:0 до 81-вата минута, преди да загуби с 2:3, като баварците отбелязаха два гола в добавеното време.

Треньорът Юлиан Шустер заяви в сряда, че представянето на играчите през първите 70 минути срещу Байерн е било „вътрешният „еталон“ за първия мач от Лига Европа срещу Селта.

"Можете да видите какво са постигнали момчетата и на какво са способни. Те са изпълнили много неща наистина добре. И това е, към което ще се стремим и утре“, каза Шустер.

"Имаше времена, в които се радвахме на оставането в елита или на промоцията. Сега можем да се радваме на класирането на четвъртфинал в Лига Европа. Страхотно е, че пътешествието продължава", добави той. За едва шести път в историята си клубът участва в европейските турнири, като досега върховите постижения бяха осминафиналните елиминации в Лига Европа срещу Ювентус (22/23) и Уест Хам (23/24).

Нападателят Лукас Хьолер каза, че загубата на Байерн „наистина е наранила“ в началото, но че „пълният“ фокус сега е върху Селта: "Показахме, че можем да се справим с всеки противник тук. Абсолютно съм убеден, че можем да покажем още едно добро представяне утре. Това е наистина важен мач. И скаме да положим основите за напредък тук, у дома".

Фрайбург ще бъде без халфа Патрик Остерхаге, който според Шустер е на път да се подложи на операция на коляното и може да пропусне останалата част от сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago