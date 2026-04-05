Тройна смяна на почивката донесе драматичен обрат на Селта срещу Валенсия

Валенсия и Селта изиграха един от най-вълнуващите мачове в 30-ия кръг на Ла Лига, но щастливи в края бяха само гостите, които спечелиха с 3:2, макар да почивката да изоставаха.

С този успех тимът от Виго събра 44 точки и заема шестото място, което дава право на участие в квалификациите за Лига на конференциите. От друга страна, Валенсия остава на 13-та позиция с 35 точки, на шест от опасната зона, но и без реални шансове за предно класиране. Формата на галисийците е възходяща, като те успешно съчетават ангажиментите си в Ла Лига и Лига Европа.

Домакините от Валенсия започнаха ударно и поведоха още в 12-тата минута чрез Гуидо Родригес. Въпреки натиска на Селта, които владееха топката в 68% от времето, първото полувреме завърши при минимална преднина за "прилепите".

На почивката треньорът на Селта Клаудио Хиралдес предприе смел тактически ход, извършвайки тройна смяна. Това решение се оказа повратна точка в срещата. Влизането на свежи сили промени изцяло облика на галисийците, които станаха много по-агресивни в предни позиции. Резултатът не закъсня и гостите бързо материализираха превъзходството си на терена. Натискът на Селта даде резултат в 56-ата минута, когато Илаиш Мориба възстанови равенството, довкарвайки след шут на резервата Фер Лопес. Само четири минути по-късно самият Фер Лопес изведе своите напред след асистенция на друг от влезлите от пейката – Уилиът Сведберг. В 81-вата минута пък точно Сведберг покачи на 3:1, което на практика предреши изхода на двубоя.

Валенсия опита да се върне в мача и в продължението Гуидо Родригес вкара втория си гол, но времето не стигна за нищо повече от почетна загуба.

Програмата на Селта до края на сезона остава натоварена. Следващото предизвикателство е гостуване на Фрайбург в Лига Европа на 9 април, последвано от домакинство на Овиедо в първенството. За Валенсия предстои гостуване на Елче на 11 април, където тимът на Карлос Корберан ще търси изход от серията от променливи резултати.