Светослав Тодоров беше уважен от ръководството на Портсмут в Деня на бившите играчи

Бившият български национал Светослав Тодоров беше част от групата от 28 бивши любимци на публиката на Портсмут, които присъстваха на мача в понеделник срещу Оксфорд Юнайтед от 41-вия кръг на Лига Чемпиъншип, завършил 2:2.

Стадион „Фратън Парк“ щедро посрещна множество легенди и ветерани на клуба в Деня на бившите играчи. Популярното ежегодно събитие събра хора като Линвой Примъс, Кит Саймънс, Рей Крофорд, Били Гилбърт, Светослав Тодоров, Алън Били, Мик Тейт, Винс Хилър и Алън Найт.

Клубът предостави 70 билета на ветераните и техните семейства, които заеха местата си на долната северна трибуна на стадиона на южния бряг на Англия. Присъстваха и семействата на покойните играчи на „сините“ Джон Гитънс, Джими Стивън и Антон Уълкс, като всички специални гости бяха представени на терена на „Фратън Парк“ на полувремето на мача с Оксфорд.

Тодоров слезе на игрището заедно със сина си Ноа, който е подрастващ млад талант на Бромли.

Вече 47-годишният Тодоров играе за Портсмут в продължение на пет години от 2002-ра до 2007-а година, като за този период вкарва 33 гола. През сезон 2002/03 той става и голмайстор на второто ниво на английския футбол с 26 попадения и има основна роля за промоцията на „помпи“ при най-добрите.

В момента той е треньор в школата на Кристъл Палас, а водените от него 18-годишни таланти са на 3-то място в Южната лига U18 след Тотнъм и Челси и пред отбори като Брайтън, Астън Вила, Арсенал, Фулъм и Саутхамптън.

