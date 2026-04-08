Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Александър Овечкин ще реши дали да продължи да се състезава в НХЛ след края на сезона

Александър Овечкин ще реши дали да продължи да се състезава в НХЛ след края на сезона

  • 8 апр 2026 | 18:23
  • 369
  • 0
Александър Овечкин ще реши дали да продължи да се състезава в НХЛ след края на сезона

Лидерът по отбелязани голове в цялата история на Националната хокейна лига Александър Овечкин все още не е решил дали да продължи да се състезава.

Капитанът на Вашингтон Кепиталс обяви в радио интервю, че ще обяви плановете си след края на настоящия сезон, до който остава по-малко от две седмици.

"Ще взема решение през лятото", каза 40-годишният руснак.

Той заяви, че трябва да обсъди въпроса със семейството си, собственика на тима Тед Леонис, президента по хокейните операции Браян МакЛелан и генералния мениджър Крис Патрик.

Овечкин играе 21-вия си сезон в НХЛ. Той има реализира 928 гола в редовния сезон в кариерата си, като 31 от тях паднаха през настоящата кампания. 

Следвай ни:

