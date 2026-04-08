Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Министър Илиев проведе среща с представители на МВР за сигурността по време на Giro d’Italia

Министър Илиев проведе среща с представители на МВР за сигурността по време на Giro d’Italia

  • 8 апр 2026 | 18:21
  • 205
  • 0
Полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме сигурността на участниците и зрителите. Безопасността е наш основен приоритет при провеждането на събитие от такъв мащаб. Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на работна среща с представители на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката на първите три етапа от колоездачното състезание Giro d’Italia, които ще се проведат в България в периода 8–10 май 2026 г.

По време на срещата беше обсъден и съгласуван план за временна организация на движението, който да гарантира нормалното функциониране на републиканската и общинската пътна мрежа. Планът ще послужи на Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“ и общините, през които ще преминава надпреварата.

Предвидените мерки са насочени към осигуряване на безопасността и ефективното управление на трафика по време на провеждането на събитието. В тази връзка ще бъде проведена и информационна кампания, която своевременно да информира гражданите и пътуващите за въведените временни ограничения и промени в движението, за да се избегнат неудобства и пътуващите да могат да планират маршрути, за да избегнат затворените участъци в дните на провеждане на трите етапа от Giro d’Italia в България.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

Микел Ланда няма фрактури след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските

  • 8 апр 2026 | 18:18
  • 286
  • 0
Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

Колодрумът в Олимпийския парк в Рио де Жанейро се запали

  • 8 апр 2026 | 16:45
  • 314
  • 0
БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

БОК ще участва в координационна среща в Дакар преди Летните младежки олимпийски игри

  • 8 апр 2026 | 15:12
  • 263
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа защитата на европейската си титла

Сестри Стоеви стартираха с победа защитата на европейската си титла

  • 8 апр 2026 | 14:59
  • 350
  • 1
Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

  • 8 апр 2026 | 12:05
  • 329
  • 0
Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

  • 8 апр 2026 | 12:02
  • 362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

  • 8 апр 2026 | 19:31
  • 29940
  • 114
11-те на Ботев и Локомотив

11-те на Ботев и Локомотив

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 621
  • 0
Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

  • 8 апр 2026 | 18:30
  • 3233
  • 3
Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 3433
  • 0
Звездите на Олимпиакос вече са в България

Звездите на Олимпиакос вече са в България

  • 8 апр 2026 | 19:12
  • 476
  • 0
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 15275
  • 103