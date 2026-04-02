Левски с 13-а поредна победа над ЦСКА

Шампионите от Левски София победиха ЦСКА с 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) в първата полуфинална среща на efbet Супер Волей, която се игра в зала "Левски София".

„Сините“ са в впечатляваща серия от 13 поредни победи срещу ЦСКА.

Играе се до три победи в 5 мача.

Втората среща е на 5 април от 19:00 часа в зала „Христо Ботев“ в София.

Капитанът на Левски Светослав Гоцев остана резерва заради контузия.

Ас на Тодор Скримов и Левски поведе в началото на двубоя с 1:0. Блокада на Николай Николаев спря атака на Спас Байрев за 2:1. Пайп на Мохамад Реза Беик изравни резултата при 2:2. Мощна атака на Гордан Люцканов и 4:3. Мохамад Реза Беик атакува технично по диагонала от зона 4 за 4:4. Стоил Палев атакува втора топка за 6:4. Блокаут на Спас Байрев 7:10. Пайп на Тодор Скримон и 12:8 за шампионите. Николай Николаев атакува мощно в центъра за 15:10. Спас Байрев атакува в дълбочина за 13:15. Единична блокада на Теодор Тодоров спря атака на Гордан Люцканов за 14:15. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Ас на Тодор Скримов и 18:14. Гордан Люцканов атакува по правата от зона 4 за 19:14. Александър Попов взе второто си прекъсване в първата част. Блокада на Висенте Монфорд Миная спря атака на Гордан Люцканов за 17:20. Ас на Юлиан Вайзиг и 24:18 за "сините". Бомбена атака на Лазар Бучков в центъра и 25:19 за Левски в първата част.

Атака на Гордан Люцканов изведе Левски напред в началото на втората част с 4:3. Блокада на Стоил Палев и 6:5. Единична блокада на Лазар Бучков направи резултата 8:5. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. "Сините" дръпнаха с 11:7. Блокада на Спас Байрев и ЦСКА намали до 10:12. Николай Николаев атакува в центъра за 13:10. Грешка при атака на Лазар Бучков и ЦСКА успя да изравни при 14:14. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Мощна атака на Захари Згуров и 16:16. Блокада на Стойко Ненчев и 18:18. Мощна атака на Тодор Скримов от зона 4 и 19:18. Атака в центъра на Стойко Ненчев възстанови равенството при 19:19. Ас на Тодор Скримов и Левски дръпна с 2 точки при 21:19. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Нов ас на Тодор Скримов - 22:19. Николай Николаев атакува в центъра за 23:19. Ас на Тодор Скримов и 24:19. Блокада на Гордан Люцканов и Левски спечели втората част с 25:19.

Атака по правата на Юлиан Вайзиг за 5:4 за Левски в началото на третата част. Атака на Стоил Палев и 7:4. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Атака на Юлиан Вайзиг от зона 2 по блокадата и 10:6 за шампионите. "Червените" намалиха до 12:13. Лазар Бучков атакува мощно в центъра за 14:12. Ас на Лазар Бучков и 16:12. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Спас Байрев би сервис в аут и "сините" поведоха с 20:16. Мощна атака на Юлиан Вайзиг изведе шампионите до мачбол при 24:19. Мощна атака на Захари Згуров - 20:25. Левски спечели третата част с 25:20 и мача с 3:0 гейма.

Гордан Люцканов беше най-резултатен за успеха на Левски с 13 точки (3 блока, 56% ефективност в атака, 13% перфектно и 33% позитивно посрещане - +9).

Николай Николаев добави 12 точки (1 ас, 4 блока, 88% ефективност в атака - +11).

Тодор Скримов завърши с 11 точки (5 аса, 1 блок, 33% ефективност в атака, 50% перфектно и 67% позитивно посрещане - +7).

Лазар Бучков е с 10 точки (1 ас, 3 блока, 75% ефективност в атака - +6).

За ЦСКА Спас Байрев реализира 10 точки (1 блок, 30% ефективност в атака - +1).

ПОЛУФИНАЛ №1:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 3:0 (25:19, 25:19, 25:19)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 5, Юлиан Вайзиг 8, Тодор Скримов 11, Гордан Люцканов 13, Лазар Бучков 10, Николай Николаев 12 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ЦСКА: Висенте Мокфорд Минея 1, Спас Байрев 10, Николай Пенчев 7, Мохамад Реза Беик 4, Теодор Тодоров 7, Стойко Ненчев 8 - Мартин Божилов-либеро (Захари Згуров 5, Тодор Костов, Александър Манушев, Никола Великов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: Борислав Цветанов