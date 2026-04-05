ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Волейболистите на ЦСКА спряха серия от 13 поредни загуби и победиха шампионите от Левски София с 3:2 (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13) в зала “Христо Ботев” във втората полуфинална среща от efbet Супер Волей.

Левски победи в първата полуфинална среща с 3:0, а сега резултатът в серията е изравнен при 1-1 победи.

В серията се играе до 3 победи от 5 мача.

ЦСКА поведе с 3:1 след атака на Мохамад Реза Беик. Единична блокада на Теодор Тодоров и 4:2. Нова атака на Мохамад Реза Беик направи резултата 5:2. Още една атака на Мохамад Реза Беик и 6:3 за “червените”. Гордан Люцканов отговори с атака за 3:6. Блокада на Стойко Ненчев спря атак ана Тодор Скримов и ЦСКА дръпна с 5 точки при 10:5. Ас на Стойко Ненчев и 12:7 за "червените". Единична блокада на Теодор Тодоров спря атака на Гордан Люцканов - 13:7. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Атака на Николай Пенчев и 15:10. Мощна атака на Стойко Ненчев в центъра - 18:13. Още една атака на Стойко Ненчев в центъра - 19:14. Ас на Тодор Скримов и Левски намали резултата до 17:19. Атака на Гордан Люцканов - 18:19. Нов ас на Тодор Скримов изравни резултата при 19:19. Атака на Николай Пенчев изведе ЦСКА напред при 21:19. Юлиан Вайзиг атакува мощно за 21:22. Атаки на Стойко Нинчев и Мохамад Реза Беик изведоха ЦСКА до геймбол при 24:21. Спас Байрев атакува и ЦСКА спечели първата част с 25:23.

Две поредни точки на Юлиан Вайзиг и Левски поведе с 3:1 в началото на втората част. Атака на Гордан Люцканов и ас на Тодор Скримов и 5:1 за “сините”. Блокада на Светослав Гоцев и атака на Гордан Люцканов - 7:1. Нова успешна атака на Гордзан Люцканов и шампионите дръпнаха с 8:2. Мощна атака на Спас Байрев и ЦСКА намали до 3:8. “Сините” продължиха да налагат волята си и след единична блокада на Светослав Гоцев поведоха с 16:8. Грешка на Висенте Монфорд Миная и Левски дръпна с 20:9. Атака на Тодор Скримов и 23:12 за “сините”. Никола Великов сгреши началния удар за ЦСКА и Левски спечели втората част категорично с 25:13.

Третата част започна много равностойно. Равенството се запази до 9:9. Атака на Николай Пенчев и ЦСКА победа с 10:9. Атака по блокадата на Мохамад Реза Беик - 11:10. Нова атака на Мохамад Реза Беик - 12:11. Технична атака на Мохамад Реза Беик и 13:11 за "червените". Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Мохамад Реза Беик атакува мощно и ЦСКА поведе с 15:12. "Червените" поведоха с 19:17. Троен "син" блок спря атак ана Спас Байрев и равенство при 19:19. Спас Байрев атакува по правата от зона 2 и ЦСКА отново поведе с 21:20. Мощна атака на Юлиан Вайзиг по блокадата и 21:21. Троен "червен" блок спря атака на Тодор Скримов и 23:21. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Стойко Ненчев изведе "червените" до геймбол при 24:22. Атака на Тодор Скримов - 23:24. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Спас Байрев атакува в аут и равенство при 24:24. Блокаут на Юлиан Вайзиг изведе "сините" до геймбол при 26:25. Николай Пенчев атакува по правата за 26:26. Разпределителят на ЦСКА Висенте Монфард Миная докосна мрежата и Левски спечели третата част с 28:26.

"Червените" поведоха с 5:3 и 10:5 в началото на четвъртата част. Пусната топка от Стойко Ненчев направи резултата 11:5. Николай Желязков взе второ прекъсване за Левски в тази част. Поредна отлична атака на Стойко Ненчев в центъра и 13:7 за ЦСКА. Пайп на Мохамад Реза Беик и 16:8 за "червените". "Сините" върнаха бързо 4 точки до 12:17. Атака на Николай Пенчев и ЦСКА поведе отново с 5 точки при 17:12. Два поредни аса на Юлиан Вайзиг и 16:18. Трети пореден ас на Юлиан Вайзиг - 17:18. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Блокада на Мохамад Реза Беик спря атака на Стоил Палев за 21:18. Стойко Ненчев изведе "червените" напред с 23:21. Тодор Скримов атакува мощно за 21:23. Блокаут на Юлиан Вайзиг и 22:23. Блокаут на Николай Пенчев и геймбол за "червените" - 24:22. Светослав Гоцев атакува в центъра за 23:24. Мощна атака на Николай Пенчев по блокадата и ЦСКА спечели четвъртата част с 25:23.

"Сините" поведоха с 3:0 в тайбрека, след като Тодор Скримов спря с блокада атака на Спас Байрев. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. ЦСКА намали до 2:3. При резултат 3:3 бе отсъден жълт картон на Стойко Ненчев, който оспорва съдийско решение, на което отсъдиха 4 удара, но повторението не убеди в това. Юлиан Вайзиг направи резултата 5:3 за Левски. Блокада на Теодор Тодоров спря атака на Юлиан Вайзиг и равенство при 5:5. Ас на Николай Пенчев и ЦСКА поведе с 6:5. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Блокаут на Тодор Скримов и 7:7. Стойко Ненчев атакува по блокадата и "червените" поведоха с 8:7 преди смяната на игралните полета. Николай Николаев атакува в аут и "червените" поведоха с 9:7. Николай Пенчев атакува от зона 4 по блокадата за 11:9. Нова атака по блока на Николай Пенчев и 12:9. Ас на Тодор Скримов възстанови равенството при 12:12. Атака на Николай Пенчев изведе "червените" до мачбол при 14:13. Атака на Мохамад Реза Беик донесе успеха на ЦСКА в тайбрека с 15:13 и в мача с 3:2 гейма.

Най-резултатен за победата беше Мохамад Реза Бейк с 23 точки (1 ас, 3 блока).

Стойко Ненчев се отличи 18 точки (2 аса, 1 блокада), а Николай Пенчев се отчете с 16 точки (1 ас). Спас Байрев добави 10 точки (2 блокади).

Юлиан Вайзиг отбеляза за Левски 29 точки (3 аса, 1 блокада), Тодор Скримов завърши с 20 точки (3 аса, 2 блокади). Гордан Люцканов е с 15 точки (1 блокада). Светослав Гоцев има 12 точки (7 блокади).

ЦСКА - ЛЕВСКИ СОФИЯ 3:2 (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13)

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная 1, Спас Байрев 10, Мохамад Реза Беик 23, Николай Пенчев 16, Теодор Тодоров 5, Стойко Ненчев 18 - Мартин Божилов-либеро (Тодор Костов, Захари Згуров, Мартин Павлов, Никола Великов, Красимир Митев 1)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 2, Юлиан Вайзиг 29, Тодор Скримов 20, Гордан Люцканов 15, Светослав Гоцев 12, Лазар Бучков 6 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Николай Николаев 3)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: Startphoto