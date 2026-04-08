Чимаев отвърна на критиците: Изкарвам милиони

Хамзат Чимаев твърди, че изкарва повече пари извън UFC, отколкото като шампион в средна категория. Чимаев (15-0 MMA, 9-0 UFC) изгря на сцената на UFC през 2020 г., състезавайки се два пъти в рамките на само 10 дни.

Активността му обаче значително намаля след това, като той се би само по веднъж през 2023, 2024 и 2025 г. Чеченецът обяснява защо не изпитва голямо желание за чести битки.

„Не ми пука“, заяви Чимаев пред Beyond The Win в отговор на критиките, че е неактивен.

„На тези момчета им пука. Аз правя милиони. Тези хора само говорят и не правят нищо. Ако си вършиш работата, аз няма да те следя как го правиш, колко често тренираш, колко получаваш. Аз се интересувам от себе си, колко печеля, колко се бия“

След като доминира над Дрикус Дю Плеси, за да спечели пояса в средна категория на UFC 319, Чимаев ще защитава за първи път титлата срещу Шон Стрикланд (30-7 MMA, 17-7 UFC) в главния двубой на UFC 328 на 9 май в Нюарк, Ню Джърси.

Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

Чимаев е изминал дълъг път от дните, в които е живял в залата на "All Stars Gym" в Швеция.

„Живеех в зала, а сега живея мечтата си“, каза Чимаев. „Правя повече пари извън UFC заради това, в което се превърнах. Където и да отида, хората искат да ме спонсорират, искат да правят различни неща с мен, бизнес и други подобни“