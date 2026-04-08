Европейският баскетбол потъна в скръб! Отиде си легендарният треньор на Партизан Душко Вуйошевич

Европейската баскетболна общност бе потопена в скръб в сряда, след като стана ясно, че знаменитият треньор Душко Вуйошевич е починал на 67-годишна възраст.

Вуйошевич се бореше със сериозни здравословни проблеми в последно време. Миналия месец той беше хоспитализиран в Белград заради сърдечни и бъбречни усложнения, последвали трансплантация на бъбрек през изминалата година.

Считан за един от символите на Партизан, той остави огромна следа в европейския баскетбол. По време на своята кариера Вуйошевич спечели пет пъти титлата в Адриатическата лига, две шампионски титли на Югославия, три на Сърбия и Черна гора и шест на Сърбия. Към богатата си визитка добавя и две Купи на Югославия, както и две Купи "Радивой Корач".

В Евролигата той изведе Партизан до третото място през сезон 1987/88. Паметен остава и походът му с отбора до Финалната четворка на турнира през 2010 г., когато тимът му бе само на секунди от победата срещу Олимпиакос в полуфиналния сблъсък.

През сезон 2008/09 Вуйошевич бе избран за Треньор на годината в Евролигата, след като класира Партизан на четвъртфиналите в надпреварата за втора поредна година.

От Евролигата обявиха, че в негова чест ще има минута мълчание преди днешните мачове и тези от 37-ия кръг, за да се почете паметта и забележителното му наследство.