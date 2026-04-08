Диамантената лига в Доха беше отложена за юни

Надпреварата в катарската столица Доха трябваше да бъде първи кръг от сезона в Диамантената лига за 2026 г., но бе отложена от 8 май за 19 юни от съображения за “безопасността на атлетите и зрителите“.

През последните седмици организаторите следяха ситуацията заради войната в Близкия изток и в крайна сметка взеха решение да преместят състезанието с повече от месец.

Това означава, че Доха, която трябваше да открие тазгодишния календар, вече ще се проведе между турнира “Бислет Геймс“ в Осло на 10 юни и Париж на 28 юни. Така катарската столица ще бъде осмият кръг от веригата.

От Диамантената лига заявиха, че “ще продължат да следят развитието в Близкия изток през следващите седмици“ и че състезанието ще се проведе на 19 юни, “ако условията позволяват“.

Тъй като температурите в Катар през юни често надхвърлят 40 градуса по Целзий, надпреварата е преместена от стадион “Сухейм бин Хамад“ на климатизирания Международен стадион “Халифа“.

За последен път Международният стадион “Халифа“ беше домакин на Диамантената лига през 2019 г. – същата година, в която Доха прие и Световното първенство по лека атлетика.

След като САЩ и Израел нанесоха мащабни удари по Иран през февруари, няколко големи спортни събития бяха отложени или отменени. Формула 1 отмени състезателните уикенди за Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия, а мачът “Финалисима“ между Аржентина и Испания, който трябваше да се играе в Доха този месец, също беше отменен.

С промените в календара на Диамантената лига сезонът вече ще започне в Шанхай/Кeцяо на 16 май. Финалът ще се проведе в Брюксел на 4-5 септември.

Предвид факта, че състезанието в Доха вече е само ден преди началото на тазгодишния шампионат по лека атлетика на Великобритания (20-21 юни), е много малко вероятно британски атлети да участват в катарската столица.

