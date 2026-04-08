Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  • 8 апр 2026 | 14:59
  • 245
  • 0
Сестри Стоеви стартираха с победа защитата на европейската си титла

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа защитата на титлата си на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, стартираха директно от втория кръг и надделяха над Дебора Жиле (Нидерландия) и Изабел Лохау (Германия) с 21:13, 21:14 за 39 минути, за да достигнат до четвъртфиналите.

Българките нямаха проблеми и доминираха през целия мач.

В спор за място на полуфиналите и гарантиран медал от шампионата Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу петите поставени Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия).

По-късно днес Стефани Стоева ще играе на единично срещу София Нобъл (Ирландия).

Сутринта Калояна Налбантова се класира за осминафиналите след успех над Рейчъл Сугдън (Шотландия) с 21:15, 21:11 за 32 минути.

България участва на първенството със състав от девет национали, но останалите отпаднаха в първите два дни.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

  • 8 апр 2026 | 12:05
  • 295
  • 0
Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

  • 8 апр 2026 | 12:02
  • 328
  • 0
Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

  • 8 апр 2026 | 09:11
  • 4398
  • 0
Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

  • 8 апр 2026 | 03:45
  • 665
  • 0
Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

  • 8 апр 2026 | 03:15
  • 898
  • 0
Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

  • 7 апр 2026 | 20:13
  • 1855
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6223
  • 2
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7119
  • 48
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17082
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5718
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6108
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4712
  • 10