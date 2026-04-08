Завръщането на Богдан Шумаров се отлага

Богдан Шумаров трябваше да се завърне на ринга на елитната бойна верига ONE Championship този петъ (10.04), но здравословен проблем доведе до отлагане на планирания двубой. Българинът сподели новината в профила си в Instagram. Боецът от Петрич имаше насрочен кикбокс двубой с Насиб Хмеде.

Двубоят беше предпоследен в програмата на петъчната галавечер на One и трябваше да подгрее сблъсъка за титлата в лека категория между Рехийн Ърсел и Рунграуи.

„Този петък няма да мога да се кача на ринга поради здравословни причини. Трудно решение, но нужно. Благодаря ви за подкрепата. Ще се върна скоро“, написа в социалните мрежи Шумаров.

Припомняме, че преди седмица възпитаника на варненската школа "Боил" сподели, че е подписал договор за няколко мача с ONE. Към момента той има три победи и едно поражение в азиатската организация.

Богдан Шумаров подписа договор с ONE