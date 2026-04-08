  • 8 апр 2026 | 14:50
Завръщането на Богдан Шумаров се отлага

Богдан Шумаров трябваше да се завърне на ринга на елитната бойна верига ONE Championship този петъ (10.04), но здравословен проблем доведе до отлагане на планирания двубой. Българинът сподели новината в профила си в Instagram. Боецът от Петрич имаше насрочен кикбокс двубой с Насиб Хмеде.

Двубоят беше предпоследен в програмата на петъчната галавечер на One и трябваше да подгрее сблъсъка за титлата в лека категория между Рехийн Ърсел и Рунграуи.

„Този петък няма да мога да се кача на ринга поради здравословни причини. Трудно решение, но нужно. Благодаря ви за подкрепата. Ще се върна скоро“, написа в социалните мрежи Шумаров.

Припомняме, че преди седмица възпитаника на варненската школа "Боил" сподели, че е подписал договор за няколко мача с ONE. Към момента той има три победи и едно поражение в азиатската организация.

Богдан Шумаров подписа договор с ONE
Още от Бойни спортове

Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

  • 8 апр 2026 | 11:39
  • 352
  • 1
Царукян вярва, че би победил Хабиб в пика му: По-завършен боец съм от него

Царукян вярва, че би победил Хабиб в пика му: По-завършен боец съм от него

  • 8 апр 2026 | 11:23
  • 555
  • 2
Обявиха съперника на Гейбъл Стивсън за RAF 9

Обявиха съперника на Гейбъл Стивсън за RAF 9

  • 8 апр 2026 | 10:51
  • 211
  • 0
Джейк Пол: UFC умира под ръководството на Дейна Уайт

Джейк Пол: UFC умира под ръководството на Дейна Уайт

  • 8 апр 2026 | 10:25
  • 363
  • 0
Тайсън Фюри прави секс 5 пъти седмично, иска да има 10 деца

Тайсън Фюри прави секс 5 пъти седмично, иска да има 10 деца

  • 8 апр 2026 | 10:21
  • 1743
  • 0
Пакяо призова Мейуедър да подпише, за да си няма проблеми

Пакяо призова Мейуедър да подпише, за да си няма проблеми

  • 7 апр 2026 | 17:35
  • 1394
  • 0
БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 6207
  • 2
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 7113
  • 48
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 17081
  • 82
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 5718
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 6107
  • 41
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 4710
  • 10