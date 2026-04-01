Богдан Шумаров подписа договор с ONE

Богдан Шумаров подписа договор с елитната бойна верига ONE Championship. Българинът сподели за медията ни, че има осигурени няколко двубоя за основните събития на азиатската организация според новия му контракт. Тези главни събития обикновено се провеждат през уикендите в Тайланд, но Шумаров ще може да участва и двубои от петъчните галавечери на организацията.

Към момента боецът от Петрич има четири двубоя в ONE, като печели три от тях. И трите му успеха са постигнати с нокаут. В последната си изява на ринга той си заслужи и бонус от 10 000 щатски долара.

