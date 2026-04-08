Четири звезди на Франция пропускат сезона с националния отбор

Старши треньорът на френския национален отбор по волейбол, Андреа Джани, ще трябва да се справя без четирима от основните си играчи през предстоящия сезон. Двукратните олимпийски шампиони Женя Гребенников и Ървин Нгапет, както и Бартелеми Шинениези и Ясин Луати, няма да бъдат на разположение.
„Първоначално планирахме да си вземем почивка след Олимпиадата в Париж 2024, но толкова ни хареса да побеждаваме заедно, че решихме да продължим до Световното първенство“, заяви либерото и капитан на Зенит (Санкт Петербург) Гребенников в интервю за L'Équipe.
„Сега лично аз имам нужда да се откъсна. Да прекарам време със семейството си, да се насладя на живота и националният отбор да ми залипсва. Знам, че нищо не гарантира завръщането ми след това. Но предвид качествата на младите играчи, нашето отсъствие може да се окаже и полезно.“
Както 35-годишният Гребенников, така и неговият връстник Нгапет, имат амбиции да участват на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.
„Достигнахме възраст, в която времето лети бързо. Трябва да възстановим силите си със семействата си, но аз оставам изключително мотивиран да се боря за трети олимпийски медал“, коментира посрещачът Нгапет, чийто договор с турския Фенербахче наскоро беше прекратен заради пушене в близост до залата.
Цигара изхвърли Ървин Нгапет от Фенербахче
Освен тях, в състава на „петлите“ за сезона няма да бъдат централният блокировач Бартелеми Шинениези и посрещачът Ясин Луати, като и двамата имат здравословни проблеми. По-рано кариерата си в националния отбор прекрати разпределителят Бенжамен Тонюти, а извън състава остават още посрещачът Кевин Тили и блокировачът Никола Льо Гоф.
Ако един ден отборът има нужда от мен и мога да бъда полезен, няма да откажа“, заяви Льо Гоф.
През този сезон на френския национален отбор предстои участие в Лигата на нациите и на Европейското първенство.