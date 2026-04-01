Цигара изхвърли Ървин Нгапет от Фенербахче

Приключението на френската волейболна звезда Ървин Нгапет в Турция свърши със...скандал!

Двукратният олимпийски шампион е аут от гранда Фенербахче Медикана. От ръководството са предприели светкавични мерки поради няколко поредни ексцентрични изяви. Волейболистът, който в миналото редовно се забъркваше в неприятности, е заснет да пуши цигара пред залата по време на загрявка преди мач от първенството срещу Гебзе Беледийеспор. Видеото бе публикувано от немски сайт.

Клубът официално потвърди прекратяване на договора на звездата вчера. Според информацията раздялата е "по взаимно съгласие", но не се изтъкват конкретни причини. В някои медии циркулира информацията, че липсата на работна етика е изиграла своята роля за разтрогването на контракта.

Скандалът пък доведе до дискусия в турските медии, доколко предприетите действия на ръководството на Фенербахче са удачни, като има такива, които твърдо подкрепят решението на Фенербахче и противници, които смятат, че не е удачно една цигара за доведе до прекратяване на договор.

35-годишният волейболист ще се завърне във Франция, като ще играе за Тур в следващите два сезона.

Фенербахче завърши шести в редовния сезон и не стигна до полуфиналите на турската лига. Грандът ще играе за 5-8 място.