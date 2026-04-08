Европейските шампионки под 18 години научиха съперниците си за Евро 2026

Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години ще се изправи срещу Литва, Унгария, Германия, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция в груповата фаза на Европейското първенство през юли, отреди тегленият в сряда жребий.

В другата група са отборите на Италия, Турция, Полша, Белгия, Латвия, Испания, Чехия и Исландия.

Според регламента на турнира първите два отбора от всеки поток се класират директно за финалната четворка, а петият и шестият ще получат директни квоти за Световното първенство по ранкинг.

Националният отбор на България за жени под 18 години е актуалният европейски шампион в тази възрастова група. Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се класира след втория квалификационен турнир в София, постигайки победи в мачовете срещу Швеция, Румъния и Гърция.

Евро 2026 ще се проведе между 1 и 12 юли в Литва и Латвия.

