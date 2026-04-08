Звезди в скока на дължина се срещат на Диамантената лига в Сямън

  • 8 апр 2026 | 12:45
Олимпийският златен медалист Милтиадис Тентоглу ще се изправи срещу световния шампион Матия Фурлани в сблъсък на титани в скока на дължина за мъже следващия месец. С това гръцкият атлет ще постави началото на поредния си опит да си върне титлата от Диамантената лига в Сямън.

Двукратният олимпийски шампион Тентоглу се присъединява към Фурлани в звезден списък с участници, който включва още олимпийския сребърен медалист Уейн Пинък и световния бронзов медалист в зала Лиъм Адкок.

Гръцката звезда е натрупал девет победи в Диамантената лига през последните пет години, като спечели титлата във веригата през 2022 г.

Междувременно италианецът Фурлани ще преследва първата си победа в Диамантената лига през 2026 г. след поредица от близки до успеха опити през миналия сезон.

Двамата атлети са сред фаворитите за титлата тази година, но ако се съди по близкото минало, нищо не е сигурно в мъжкия скок на дължина.

През последните седем години дисциплината е имала шестима различни шампиони в Диамантената лига, което я прави една от най-непредсказуемите и оспорвани в елитната еднодневна верига по лека атлетика.

Имайки предвид това, както Адкок, така и Пинък може би ще се надяват на своите шансове да поднесат изненада на стадион „Егрет“ на 23 май.

Миналата година Адкок попречи на Фурлани да постигне домакинска победа в Рим, докато Пинък победи Тентоглу в Лондон.

В състезанието по скок на дължина в Сямън ще участват и две китайски звезди – шампионът на Азия в зала Джан Минкун и азиатският шампион Шу Хън, които също са в стартовия списък.

Снимки: Gettyimages

