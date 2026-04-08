Торонто сложи край на надеждите на Маями за директно класиране за плейофите

Торонто Раптърс сложи край на надеждите на Маями Хийт за директно класиране за плейофите, надигравайки съперника си със 121:95. Същевременно канадският тим се доближи на победа от петия в Източната конференция Атланта Хоукс и ще се бори до последно за по-добра позиция на старта на плейофната фаза в шампионата на НБА.
Скоти Барнс поведе Торонто с 25 точки и 8 борби, Брандън Инграм добави 23 точки, Якоб Пьолтъл се отличи със 17 точки, а Ар Джей Барет - с 16 точки и 8 борби.
Андрю Уигинс бе най-резултатен за Хийт с 24 точки, а Тайлър Хиро и Норман Пауъл добавиха по 14.
Минесота Тимбъруулвс сложи край на серията си от три поредни поражения и си осигури шестото място на Запад с победа над Индиана Пейсърс със 124:104. Айо Досунму отбеляза 24 точки, Джулиъс Рандъл и Боунс Хайланд добавиха по 19, а Наз Рийд - 17.
За Индиана Итън Томпсън записа 17 точки, а Оби Топин и Джейлън Слоусън вкараха по 14.
Хюстън Рокетс постигна успех срещу Финикс Сънс със 119:105 като гост. Кевин Дюрант поведе тима си с 5 тройки и общо 24 точки, Амен Томпсън се отчете с 22 точки, 11 борби и 8 асистенции, а Джабари Смит Джуниър записа 12 точки и 14 борби за дабъл-дабъл.
От „слънцата“ най-добър беше Девин Букър с 31 точки и 8 асистенции, Марк Уилямс добави 19 точки и 8 борби, а Джейлън Грийн вкара 15 точки.
Ню Орлиънс Пеликанс надигра Юта Джаз със 156:137 в най-резултатния мач от програмата. Джеремая Фиърс постави рекорд за най-много точки от новобранец на Пеликанс с 40, а с това сложи край на серията от осем поредни загуби на своя отбор. Джордан Пуул добави 34 точки, Джордан Хоукинс - 25, Майка Пийви - 20, а Дерик Куийн - 17 точки и 12 борби за дабъл-дабъл.
За отбора на Юта Кенеди Чандлър записа 31 точки и 8 борби, Без Мбенг добави 26 точки, Коди Уилямс - 19, Брайс Сенсабо - 18, а Джон Кончар се отличи с трипъл-дабъл от 12 точки и по 10 борби и асистенции.