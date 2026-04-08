Клипърс изпуснаха преднина от 23 точки, но все пак победиха Далас с 34 пункта на Кауай Ленард

  • 8 апр 2026 | 11:47
  • 292
  • 0
Кауай Ленард вкара 34 точки в 55-ия си пореден мач с поне 20, за да донесе победата на Лос Анджелис Клипърс срещу Далас Маверикс със 116:103. Калифорнийци се съвзеха след изпусната преднина от 23 точки, за да затворят срещата в своя полза, а с този успех запазиха осмата си позиция на Запад с баланс 41-38.

Дариъс Гарланд се отличи с 22 точки за Клипърс, а Дерик Джоунс Джуниър записа дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

След 96 точки в предишните си два мача, кандидатът за приза за новобранец на годината Купър Флаг отбеляза 25 точки и 9 борби, Марвин Багли III добави 21 точки и 9 борби, а Райън Нембхард - 12 точки и 7 асистенции.

Клипърс отбелязаха 17 поредни точки в началото на мача. Те увеличиха преднината си до 23 пункта след тройка на Лопес и влязоха във втората част с преднина от 39:26. Маверикс отговориха със серия от 21:8, за да изравнят резултата на 47:47. След това калифорнийци отново дръпнаха и на полувремето имаха аванс от 65:55. В третата част тексасци за втори път изравниха резултата, а след това дори поведоха с 80:77 след кош на Райън Нембард. Ленард обаче мощно отговори и вдъхнови съотборниците си за краен успех в този мач.

Още от Баскетбол

Торонто сложи край на надеждите на Маями за директно класиране за плейофите

Торонто сложи край на надеждите на Маями за директно класиране за плейофите

  • 8 апр 2026 | 12:35
  • 237
  • 0
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 2070
  • 3
Лейкърс без звездите си катастрофира тежко срещу шампиона Оклахома

Лейкърс без звездите си катастрофира тежко срещу шампиона Оклахома

  • 8 апр 2026 | 11:16
  • 677
  • 0
Селтикс "спънаха" Хорнетс

Селтикс "спънаха" Хорнетс

  • 8 апр 2026 | 10:53
  • 627
  • 0
Финалната серия в женското баскетболно първенство започва на 14 април

Финалната серия в женското баскетболно първенство започва на 14 април

  • 8 апр 2026 | 09:38
  • 652
  • 0
Док Ривърс обмисля оттегляне от Бъкс

Док Ривърс обмисля оттегляне от Бъкс

  • 8 апр 2026 | 09:21
  • 1187
  • 0
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 12980
  • 56
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 2070
  • 3
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 3673
  • 12
ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

  • 8 апр 2026 | 12:46
  • 1987
  • 1
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 3474
  • 9
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 2651
  • 2