Клипърс изпуснаха преднина от 23 точки, но все пак победиха Далас с 34 пункта на Кауай Ленард

Кауай Ленард вкара 34 точки в 55-ия си пореден мач с поне 20, за да донесе победата на Лос Анджелис Клипърс срещу Далас Маверикс със 116:103. Калифорнийци се съвзеха след изпусната преднина от 23 точки, за да затворят срещата в своя полза, а с този успех запазиха осмата си позиция на Запад с баланс 41-38.

Дариъс Гарланд се отличи с 22 точки за Клипърс, а Дерик Джоунс Джуниър записа дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

След 96 точки в предишните си два мача, кандидатът за приза за новобранец на годината Купър Флаг отбеляза 25 точки и 9 борби, Марвин Багли III добави 21 точки и 9 борби, а Райън Нембхард - 12 точки и 7 асистенции.

Клипърс отбелязаха 17 поредни точки в началото на мача. Те увеличиха преднината си до 23 пункта след тройка на Лопес и влязоха във втората част с преднина от 39:26. Маверикс отговориха със серия от 21:8, за да изравнят резултата на 47:47. След това калифорнийци отново дръпнаха и на полувремето имаха аванс от 65:55. В третата част тексасци за втори път изравниха резултата, а след това дори поведоха с 80:77 след кош на Райън Нембард. Ленард обаче мощно отговори и вдъхнови съотборниците си за краен успех в този мач.