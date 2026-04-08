Световната атлетика планира Световно първенство по маратон от 2030 г.

Световната атлетика възнамерява да стартира самостоятелно Световно първенство по маратон от 2030 г., като гръцката столица Атина е потенциален домакин на дебютното издание. Маратонът ще остане част от Световното първенство по лека атлетика през 2027 г. и 2029 г., но след това ще има свой собствен ежегоден шампионат. Предвижда се мъжете и жените да се състезават в редуващи се години, започвайки от 2030 г.

Съгласно новите предложения, ежегодното Световно първенство по шосейно бягане ще продължи да съществува като отделно събитие в спортния календар.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че ръководният орган на спорта е “изключително доволен“ да проучва възможностите с Атина и нарече маратона “емблематична дисциплина“.

“Това е възможност да създадем специален глобален празник на маратонското бягане, който да се проведе в среда, почитаща неговото наследство, като същевременно оформим модерен шампионат, отразяващ мащаба и духа на световната бегаческа общност“, добави той.

Традиционно маратонът се провежда по време на основното Световно първенство по лека атлетика, но от 2031 г. той вече няма да бъде част от състезанието, организирано на всеки две години.

Последното издание на дисциплината в рамките на шампионата може да се проведе в Лондон, ако градът спечели кандидатурата си за домакинство на първенството след три години.

