Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

Виктория Велиславова се класира на 54-о място на шпага на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Рио де Жанейро (Бразилия).

На пътеките в спор за медалите излязоха 169 състезателки от 59 държави, сред които и българките Виктория Велиславова (София) и Александра Сучкова (София).

Велиславова записа в групите три победи и две загуби. В елиминациите тя отстрани в първия кръг Александра Николаева от Естония с 15:9. Във втори кръг националката отстъпи пред Лоти Хорват от Унгария с 8:15 и завърши 54-а.

Сучкова излезе от групите с 4-2. В елиминациите тя загуби в първия кръг пред Ягмур Юрташ от Турция с 12:15 и зае 82-а позиция в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре Световното първенство продължава с надпреварите на шпага за кадети и кадетки.