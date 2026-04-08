  • 8 апр 2026 | 03:15
Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

  • 8 апр 2026 | 03:15

Виктория Велиславова се класира на 54-о място на шпага на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Рио де Жанейро (Бразилия).

На пътеките в спор за медалите излязоха 169 състезателки от 59 държави, сред които и българките Виктория Велиславова (София) и Александра Сучкова (София).

Велиславова записа в групите три победи и две загуби. В елиминациите тя отстрани в първия кръг Александра Николаева от Естония с 15:9. Във втори кръг националката отстъпи пред Лоти Хорват от Унгария с 8:15 и завърши 54-а.

Сучкова излезе от групите с 4-2. В елиминациите тя загуби в първия кръг пред Ягмур Юрташ от Турция с 12:15 и зае 82-а позиция в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре Световното първенство продължава с надпреварите на шпага за кадети и кадетки.

Още от Други спортове

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

  • 7 апр 2026 | 20:13
  • 1249
  • 0
Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

  • 7 апр 2026 | 17:37
  • 603
  • 0
Колко струва историческата победа на Погачар

Колко струва историческата победа на Погачар

  • 7 апр 2026 | 15:51
  • 1266
  • 1
Европейска титла за Волен Драганов и Любомира Борисова в спортните танци

Европейска титла за Волен Драганов и Любомира Борисова в спортните танци

  • 7 апр 2026 | 14:49
  • 1431
  • 1
Спортът, който никога не спи: всичко за виртуалните залози

Спортът, който никога не спи: всичко за виртуалните залози

  • 7 апр 2026 | 14:34
  • 714
  • 0
Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

  • 7 апр 2026 | 12:29
  • 552
  • 0
Виж всички

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 32133
  • 693
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 21126
  • 39
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 13778
  • 4
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 13954
  • 4
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 31405
  • 63
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 14078
  • 19