Националите по хокей паднаха от Израел

Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Израел с 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) като домакин в Зимния дворец в София във втора среща от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

За българите предстоят мачове още срещу Нова Зеландия (9 април), Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

България поведе в резултата чрез Семен Кареев след асистенция на Ерик Блинов, а в края на първата част Майк Левин изравни. През втория период Израел стигна до два гола аванс благодарение на точните удари на Никита Зицерман и Илия Спектър. Третата част стартира с ново попадение за Израел, което бе дело на Максим Кхубашвили. България намали изоставането си чрез Мартин Наковв края на двубоя.

Билети за мачовете на България се продават на място на цена от 5 евро. Касата ще отваря един час преди началото на всеки мач.



СНИМКА: Bulgarian Ice Hockey Federation// Facebook