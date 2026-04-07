Ясикевичус: Не излязохме с правилната енергия

Старши треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус сподели мнението си за мача с Апоел Тел Авив в "Арена София", загубен от турския гранд с 80:95.

- Поздравления за Апоел, поздравления за Димитрис. Те бяха по-добрият отбор днес. Не излязохме с правилната енергия. Мисля, че в началото Апоел веднага пое инициативата с първия удар в мача. Смятам, че можехме да започнем по-добре, с повече енергия. След това сякаш се задържахме в мача, началото на третата част изглеждаше обещаващо, но много бързо те направиха голяма серия и ние рухнахме малко, така че мачът практически приключи тогава.

- За четвърти път допускате около 50 точки на полувремето. Колко голям проблем е това, защото преди този период, бяхте най-добрият отбор в защита?

- Да, разбираме го, виждаме цифрите, разбира се. Говорим с играчите. Едно е да се говори, друго е колективно да го променим. Това е огромен проблем. Не става въпрос само за това, което ние допускаме - информацията за Апоел беше, че те са отбелязали, ако не се лъжа, по 55 точки в последните си шест мача през първото полувреме. Така че не сме само ние, а и противникът. Но ние не излязохме и не направихме това, което трябваше да направим. Отново - очевидно сме в труден период и чакаме играчите да влязат в добра форма. Нека видим дали можем колективно да излезем от този труден период.

- Какъв, според Вас, е проблемът - индивидуални грешки, липса на комуникация или нещо друго?

- Всичко е. Обикновено е комбинация от всичко в тези ситуации. Има много мачове, имаме нужда да си останем вкъщи и да имаме време за тренировки. Играчи, които се завръщат след контузии. Някои неща, които ние като щаб очевидно бъркаме, докато се опитваме да достигнем до играчите. Когато тези неща се случват, никога не е само едно нещо, а комбинация от всичко.

