Неймар за съдия на свой мач: Мисля, че се е събудил с цикъл

  • 3 апр 2026 | 10:05
Звездата на Сантос Неймар се отчете с прекрасна асистенция за успеха с 2:0 над Ремо, но привлече вниманието към себе си със закачливия си коментар относно съдията на мача Савио Перейра Сампайо. В заключителните минути на двубоя опитното крило получи жълт картон, заради който ще пропусне сблъсъка с Фламенго, като с изказването си след срещата бившият бразилски национал изрази своето възмущение.

“Несправедливо е, получих лошо влизане отзад без причина в края на мача. Това беше трети или четвърти подобен случай. Затова отидох да се оплача на този играч, казвайки му: “Какво, по дяволите? Да не си полудял?” и така получих жълт картон. Както и да е, Савио си е просто такъв, нали така? Мисля, че се е събудил с цикъл (смее се - б.р.). Дойде за мача в лошо настроение и въобще не можеше да се говори с него. Той те игнорираше и ти обръщаше гръб. Той е от типа съдии, които искат да са централната фигура в мача, като показва неуважение към играчите, не само към мен, но и към тези на Ремо. Не иска да говори, а трябва да промени това, защото ръоводи мача. Понякога ние се оплакваме, но такъв е футболът и той трябва да го приеме. Ако се държи така, става много дразнещо и неуважително”, заяви Неймар.

