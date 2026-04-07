Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

  7 апр 2026 | 18:53
Марица е на победа от класиране за финала след обрат срещу ЦСКА

Настоящите шампионки на България от Марица (Пловдив) са на една победа от класиране на финала в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" направиха обрат и спечелиха като гости на ЦСКА с 3:1 (25:27, 25:13, 25:23, 25:23) във втория мач от полуфиналната серия помежду им, игран тази вечер в столичната зала "Христо Ботев".

Марица срази ЦСКА в първия полуфинал
Така воденият от Ахметджан Ершимшек пловдивски тим поведе с 2-0 победи в серията, която се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Третият мач от серията е в петък (10 април) от 18,00 часа в зала "Строител" в Пловдив.

В началните минути двубоят бе изключително равностоен. Домакините от ЦСКА първи съумяха да отворят разлика от четири точки при 17:13 и това принуди наставника на Марица да поиска прекъсване. След него шампионките подобриха значително представянето си в защита и това им даде шанс с няколко брейк-точки бързо да наваксат пасива си, изравнявайкипри 18:18. Равенството се запази до 24:24 и така геймът трябваше да се реши с допълнителни разигравания. В тях "червените" успяха да измъкнат първата част с 27:25. Негативният развой даде допълнителна мотивация на маричанки, които започнах пределно концентрирано във втория гейм и стартираха със серия от 7:2. "Жълто-сините" продължиха уверено да диктуват събитията на полето и увеличиха аванса си до 18:9. До края на втората част те нямаха затруднения и дадоха само още четири точки на съперника, за да изравнят резултата в геймовете след 25:13.

Третият гейм се оказа ключов за изхода от срещата. В него двата тима отново влязоха в битка, която вървеше с леко предимство за ЦСКА до 15:13. Тогава Марица направи серия от пет поредни спечели разигравания и дръпна с три точки при 18:15. Стигна се до 23:23, но в решаващите моменти състезателките на Ахметджан Ершимшек показаха своята класа и съумяха да затворят третата част с 25:23. Четвъртата част се разви по сходен начин. Нито един от двата отбора не успя да отвори сериозна разлика в хода на четвъртия гейм и така отново в края имаше равенство при 23:23. Тимът на Марица първи стигна до възможност да приключи мача и се възползва от нея с ас на Борислава Съйкова за 25:23.

Още от Волейбол

Иван Станев: Това е нашият тийм спирит

Иван Станев: Това е нашият тийм спирит

  • 7 апр 2026 | 18:25
  • 304
  • 2
Дарина Нанева и Йединство на полуфинал в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство на полуфинал в Сърбия

  • 6 апр 2026 | 21:00
  • 828
  • 0
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 14432
  • 12
Мирослава Паскова и Атланта на финали за титлата в LOVB

Мирослава Паскова и Атланта на финали за титлата в LOVB

  • 6 апр 2026 | 19:01
  • 1107
  • 2
Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

  • 6 апр 2026 | 17:02
  • 12867
  • 5
Пламен Константинов: Който има по хладна глава, на него ще му се отдаде да продължи напред

Пламен Константинов: Който има по хладна глава, на него ще му се отдаде да продължи напред

  • 6 апр 2026 | 16:53
  • 1727
  • 0
Водещи Новини

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 7913
  • 16
Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 10433
  • 135
Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

  • 7 апр 2026 | 19:25
  • 1656
  • 0
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 558
  • 0
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 13989
  • 78
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 25928
  • 102