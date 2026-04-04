  • 4 апр 2026 | 17:33
  • 1327
  • 0
Марица срази ЦСКА в първия полуфинал

Защитаващият титлата си отбор на Марица (Пловдив) спечели убедително срещу ЦСКА в първия мач от полуфиналния плейоф между двата тима в женската "Demax+" лига. Шампионките се наложиха с 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) в среща, играна този следобед.

Така "жълто-сините" поведоха с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Вторият мач от серията между двата тима е насрочен за вторник (7 април) от 17,00 часа в зала "Христо Ботев" в София.

В зала "Строител" състезателките на Ахметджан Ершимшек излязоха на полето пределно концентрирани и още в началото на първата част установиха контрол върху събитията на полето. Маричанки натрупаха ранна преднина от 15:10 в средата на първия гейм и това се оказа решаващо за изхода от първата част, завършила при 25:18 в полза на Марица.

Шампионките пренесоха подема в играта си и във втория гейм, който се разви по сходен начин. След 8:6 пловдивчанки постепенно започнаха да отварят разлика, достигнала 5 точки при 14:9. Авансът се запази до 20:15 и до края "жълто-сините" не изпуснаха инициативата, за да затворят и втората част с 25:22.

Марица започна със серия от 11:4 в третия гейм и по този начин пречупи съпротивителни сили на съперника. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек уверено поддържаха аванса си в хода на третата част и мачът приключи след 25:16.

Още от Волейбол

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1060
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1019
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3116
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40213
  • 23
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1070
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58979
  • 214
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213163
  • 870
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1391
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40213
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2582
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17997
  • 4