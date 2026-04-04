Марица срази ЦСКА в първия полуфинал

Защитаващият титлата си отбор на Марица (Пловдив) спечели убедително срещу ЦСКА в първия мач от полуфиналния плейоф между двата тима в женската "Demax+" лига. Шампионките се наложиха с 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) в среща, играна този следобед.

Така "жълто-сините" поведоха с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Вторият мач от серията между двата тима е насрочен за вторник (7 април) от 17,00 часа в зала "Христо Ботев" в София.

В зала "Строител" състезателките на Ахметджан Ершимшек излязоха на полето пределно концентрирани и още в началото на първата част установиха контрол върху събитията на полето. Маричанки натрупаха ранна преднина от 15:10 в средата на първия гейм и това се оказа решаващо за изхода от първата част, завършила при 25:18 в полза на Марица.

Шампионките пренесоха подема в играта си и във втория гейм, който се разви по сходен начин. След 8:6 пловдивчанки постепенно започнаха да отварят разлика, достигнала 5 точки при 14:9. Авансът се запази до 20:15 и до края "жълто-сините" не изпуснаха инициативата, за да затворят и втората част с 25:22.

Марица започна със серия от 11:4 в третия гейм и по този начин пречупи съпротивителни сили на съперника. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек уверено поддържаха аванса си в хода на третата част и мачът приключи след 25:16.