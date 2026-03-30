Анжело Кючуков: Не ни интересуват другите отбори

Старши треньорът на Марек (Дупница) Анжело Кючуков беше разочарован от равенството 0:0 със Спартак (Плевен) у дома. Тимът доминира в срещата, създаде куп положения, удари и греда, но така и не успя да вкара гол, който да му донесе втора поредна победа.

Какви са причините Марек да не постигне една изключително ценна победа? Какво трябва да се направи оттук нататък, за да може отборът да оцелее в професионалния футбол? Отговорът на тези въпроси от наставника на тима в интервюто за официалния сайт.

След една победа като гост срещу Локомотив (Горна Оряховица) Марек изглеждаше готов да постигне още една победа, домакинска, която вече да го изкара от зоната на изпадащите, предвид развоя, разбира се, на мачовете. Какво не ви достигна днес?

Мисля, че не ни достигна малко шанс. Имахме доста ситуации и много разбърквания. Просто пред гола трябва да сме малко по-концентрирани, малко по-злобни, както се казва, да настъпим. Но това си ни е ахилесова пета. Много трудно вкарваме и не знам на какво се дължи. Имаме добри нападатели и добри футболисти. Илия Димитров имаше проблем с крака по време на миналата седмица. Не ми е казал, че има проблем. Момчето доигра първото полувреме и аз го видях, че той още от 20-ата минута започна да накуцва. Но това са вътрешни неща и ще се опитаме да се борим. Във всеки мач играем за победа. Знам, че ще бъде трудно. Ние го правим само с футболни средства, не ни интересуват другите отбори. Ние си играем всеки мач за победа, пък каквото стане, каквото сабя покаже.

Сериозно ли е състоянието на Илия Димитров?

Мисля, че има разтежение на прасеца, но не знам, аз не съм доктор. Той ходи до „Пирогов“ по-миналата седмица, някакви инжекции му биха на момчето. Чест му прави, че се нагърби да играе, но когато има проблеми, по-добре да се казва, за да не да не стане по-голяма беля. Но той си е взел това решение. Голямо момче е.

Спасението е абсолютно реална цел на фона на всички резултати, които виждаме. И ако се играе абсолютно коректен футбол навсякъде. Но какво трябва да направите оттук нататък, за да може първо да излезете от опасната зона, след това, разбира се, и да останете в професионалния футбол?

Трябват ни победи, трябват ни точки. Трябва да ги успокоим футболистите, да си изчистят главите, защото всеки мач ще ни бъде финал. Казах им, че имаме 11 мача, когато поех тима. Имахме две гостувания, в Перник и в Горна. И още тогава им казах, че всеки мач ще бъде финал. Минаха 4 мача и продължаваме. Във всеки мач даваме всичко от себе си, играем за трите точки, пък каквото сабя покаже.

Има ли го този характер? Виждате ли го от футболистите?

Да са готови да направят абсолютно всичко, да се раздадат докрай. Аз го видях, раздадохме се. Просто това, тънкото ни липсва пред гола. Трябва да сме малко по-концентрирани и малко по по-директни, по-злобни, по-хитри, както се казва. Ние пропиляхме ситуации първото полувреме и второто. Футболистите на Плевен минаха два пъти центъра, но нямаме чисти голови положения. Повече мелета, центрирани, а те се бранеха добре. Ние знаехме как ще се развие мача. Те не ни изненадаха с нищо. Просто това си е наш проблем. Ние сме си виновни, че не можахме да вкараме гол.