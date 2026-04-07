Иван Станев: Това е нашият тийм спирит

"Мога да кажа, че публиката в зала "Младост" оказа своето влияние днес – тя ни измъкна! Благодаря и на феновете, и на всеки един от моите състезатели. Това е нашият тийм спирит – духът на отбора, с който сме едно цяло", заяви треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев след успеха с 3:1 гейма в Бургас над Локомотив Авиа (Пловдив).

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Така актуалните носители на Купата изравниха полуфиналната серия на 1-1 победи. Играе се до 3 спечелени мача от 5 възможни, съответно със сигурност ще има втори двубой в зала "Младост" в Бургас на 15 април. Третата среща е в Пловдив в четвъртък (9 април) от 19,00 часа.

"Не е лесно да наваксаш такъв пасив, какъвто имахме в четвъртия гейм. Вярвам в тези момчета. Казах им, че не искам да виждам хора, които да гледат в земята и да се отчайват", отбеляза наставникът на бургазлии.

"Ако ние успеем да бием този сервис, който бием като домакини, ще затрудним Локомотив в Пловдив. Видях умора в някои от състезателите, когато трябва да се вземат правилни решения. Но умората не трябва да бъде оправдание", подчерта бившият разпределител.

"Искам да благодаря на феновете – във втори пореден наш домакински мач залата е пълна – друго е да те надъхват 1000 души. Така или иначе поне още веднъж ще има мач в Бургас", заключи Станев.

