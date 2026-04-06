Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 817
  • 0

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) приема вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) днес във втората полуфинална среща на efbet Супер Волей, който се играе в зала “Младост”.

В първата среща пловдивчани спечелиха с 3:0 и поведоха с 1-0 победи в серията, която се играе до 3 победи от 5 мача.

Ас на Ади Османович и Нефтохимик поведе с 3:0 в началото на двубоя. Атака на Мартин Кръстев и 4:1. Мълниеносна атака на Ивайло Дамянов в центъра и 4:2. Блокада на Ивайло Дамянов спря атака на Калоян Балабанов и равенство при 5:5. Две атаки в центъра на Стефан Чавдаров и ас на Калоян Балабанов и Нефтохимик поведе с 9:6. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Кристиян Алексов намали разликата на 1 точка при 10:11. Атака на Рикардо Жуниор и 13:11 за домакините. Жулиен Георгиев изравни резултата при 13:13.

Полуфинал №2:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ЛОКОМОТИВ АВИА (БУРГАС) 0:0 (14:13)
НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Рикардо Жуниор, Калоян Балабанов, Мартин Кръстев, Стефан Чавдаров - Ясен Петров-либеро
Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ
ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев, Тодор Вълчев, Кристиян Алексов, Ивайло Дамянов, Александър Николов - Мартин Иванов-либеро
Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Снимки: Startphoto

