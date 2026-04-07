Всичко е уредено: Анчелоти преподписва с Бразилия още сега

Карло Анчелоти ще продължи да води националния отбор на Бразилия до Световното първенство през 2030 г. Намерението за подновяване на настоящия договор, който изтича в края на юли тази година, вече беше потвърдено както от Бразилската футболна конфедерация (CBF), така и от самия италиански специалист, който скоро ще навърши 67 г. Остава само подписът върху документите, за да бъде споразумението официално обявено, което се очаква да се случи в най-скоро време.

Според информация на бразилската секция на ESPN в началото на тази седмица конфедерацията е финализирала последните детайли по новия контракт и е изпратила проектите на Анчелоти. Сега от централата очакват подписа на треньора, за да обявят удължаването на сътрудничеството с още четири години.

За новия период на договора Карлето запазва същата заплата, договорена през май 2025 г.: 10 милиона евро годишно (59,3 милиона бразилски реала). Възнаграждението от почти 5 милиона реала на месец е най-високото в историята, плащано на селекционер на бразилския национален отбор.

Финалният преглед от адвокатите на италианеца и последващото подписване на новия договор се считат за чиста формалност в CBF, тъй като всички детайли, заложени в документите, са били договорени в разговори през последните седмици.

„Всичко вече е добре обсъдено. Разговаряхме лично, преди да напусне Бразилия, и се разбрахме, че след като се върнем от мачовете на националните отбори, ще подпишем договора за още един период“, разкри президентът на CBF Самир Шауд в ексклузивно интервю за ESPN още на 26 март.

Освен разговора със Самир, Анчелоти се е срещнал и с юридическите представители на CBF по време на мачовете в края на март в Орландо (САЩ), където е дал своето окончателно устно съгласие за споразумението.

„CBF няма проблеми с подновяването, аз също нямам проблеми. Когато имаме нещо, което искаме да продължим, не мисля, че има проблем“, потвърди самият селекционер преди време.

За членовете на неговия треньорски щаб обаче ще има нови условия. Неговите преки асистенти Пол Клемент и Франсиско Маури, кондиционният треньор Мино Фулко и анализаторът на представянето Симоне Монтанаро ще получат увеличение на заплатите. Това е било изрично искане на Анчелоти към ръководството на CBF за подновяването на договора му.

Поради въпроси, свързани с трудовото законодателство, които ограничават директно споразумение за 48 месеца, новият договор ще бъде разделен на две части. Първоначален контракт за две години и автоматично подновяване за още 24 месеца, което ще оформи общо четиригодишния договор до Световното първенство през 2030 г.

Друг интересен детайл около подновяването е свързан с момента на дългоочаквания подпис. Тъй като Анчелоти е в Канада със семейството си през следващите седмици, споразумението ще бъде сключено онлайн чрез дигитален подпис – обичайна практика в съвременните преговори.

Селекционерът на “селесао” ще остане във Ванкувър до края на април. На 30-и този месец той ще бъде една от атракциите на годишния конгрес на ФИФА, който ще се проведе в канадския град. Преди това CBF се опитва да организира присъствието на треньора на събитие на 22-ри, което ще отбележи откриването на модерния тренировъчен център на Ред Бул в Мористаун, Ню Джърси (САЩ), който ще служи за база на бразилския национален отбор по време на подготовката и Световното първенство.

