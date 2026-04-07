Какво трябва да стане, за да бъде Джао номер 1?

Джао Синтoнг се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста, след като спечели турнира Шампионата на тура.

Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

Джао победи Джъд Тръмп с 10-3 на финала в Манчестър в неделя и завоюва третата си ранкинг титла в рамките на два месеца, като направи пълен триумф в серията Players Series, след като преди това спечели Световната Гран при и Шампионата на играчите. Голямата награда от 150 000 паунда го изкачи с една позиция и за първи път го вкара в официалния топ 4.

Световният №1 Тръмп спечели 60 000 паунда и увеличи преднината си пред втория Кайрън Уилсън до 308 450 паунда. Преди Световното първенство Тръмп изглежда в отлична позиция да запази първото място и за следващия сезон. Джао има шанс да го измести, но за целта трябва да спечели голямата награда от 500 000 паунда в „Крусибъл“, а Тръмп да отпадне още в първия кръг. В битката остава и Нийл Робъртсън, който трябва да спечели титлата и Тръмп да отпадне преди четвъртфиналите.

В едногодишната ранглиста (One Year Rankings) Джао остава втори след Робъртсън, докато Тръмп се изкачва до четвъртото място.

И този сезон има бонус от 100 000 паунда за първия играч, който достигне 100 сенчъри брейка – постижение, което Тръмп реализира миналата година. В момента Джао води със 74 сенчъри, което означава, че ще му трябват рекордните 26 в „Крусибъл“, за да спечели бонуса.

