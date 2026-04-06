Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

Джао Синтонг затвърди статута си на най-добрия играч в света в момента, след като разгроми Джъд Тръмп с 10-3 във финала на Шампионата на тура и стана първият играч, спечелил и трите турнира от серията Players Series в един сезон.



Рефер на финала беше българската снукър гордост Десислава Божилова

Китаецът беше безупречен през цялата седмица в Манчестър, като загуби само осем фрейма по пътя към титлата, демонстрирайки изключителна дълга игра и почти безупречно изграждане на серии. Той победи Крис Уейклин с 10-4, след това разби Джон Хигинс с 10-1 – най-тежката загуба в кариерата на шотландеца – и накрая без проблеми се справи с Тръмп, който не беше в най-добрата си форма. Очакваше се оспорван двубой между световния шампион и №1 в света, но мачът се превърна в едностранно шоу, като Джао увеличи преднината си от 5-3, спечелвайки последните пет фрейма във вечерната сесия.

Тръмп призна: „През последните два месеца Джао е най-добрият играч в света. Винаги обичам предизвикателството – от мен зависи да се върна и да се подобря.“

След сравнително спокойната първа част от сезона, белязана единствено от титлата на Riyadh Season Snooker Championship през ноември, 29-годишният Джао в последните седмици си върна формата, с която миналата пролет стана първият азиатец, спечелил титлата в „Крусибъл“. През февруари той триумфира на Световната Гран при и Шампионата на играчите, а сега оформи безпрецедентен хеттрик в серията Players Series.

Голямата награда от 150 000 паунда изстреля сезонните му приходи над 1 милион паунда, а той се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста. Дори има шанс да стане №1 в света в Шефилд – но само ако спечели титлата и 500 000 паунда, а Тръмп отпадне още в първия кръг.

Джао вече има шест победи от шест финала в ранкинг турнири – постижение, постигнато преди него само от Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. Във вечната ранглиста той вече е наравно с Кен Дохърти, Стюарт Бингам и Али Картър. Левичарят стана 12-тият играч, който печели три ранкинг титли в един сезон, а със сигурност влиза в Световното първенство като основен фаворит.

Тръмп пропусна възможността да спечели 32-рата си ранкинг титла, която щеше да го доближи само на една зад Хигинс в класацията за всички времена, и вече има 22 загубени финала. Той все пак спечели Германския Мастърс този сезон, но 36-годишният англичанин завърши на второ място на Northern Ireland Open, Champion of Champions, UK Championship и сега в Манчестър – турнир, в който за първи път достигна финал.

Джао заяви: „Джъд е любимият ми играч и знам колко е добър. Много съм щастлив, че изобщо играх финал срещу него, а да го спечеля е невероятно. Това е специален момент в кариерата ми. Манчестър е страхотен град, а публиката беше невероятна. Просто се опитвам да се наслаждавам на играта. Тази победа е много важна за мен – не исках да губя финала. Следва Световното първенство и се надявам да продължа по същия начин.“

Тръмп добави: „Днес не играх добре, по каквато и да е причина. Разочарован съм, защото публиката ме подкрепяше. Джао направи невероятен турнир – беше блестящ и в трите турнира от Players Series и ги спечели много убедително. Радвам се да виждам играч от Китай да пробива по този начин. Той ще бъде на върха дълго време – от нас зависи да се противопоставим, иначе може да завърши кариерата си със 100 титли. През следващите две седмици ще тренирам много и се надявам да съм готов за Световното първенство.“