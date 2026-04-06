  3. Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

  • 6 апр 2026 | 11:05
  • 315
  • 0
Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

Джао Синтонг затвърди статута си на най-добрия играч в света в момента, след като разгроми Джъд Тръмп с 10-3 във финала на Шампионата на тура и стана първият играч, спечелил и трите турнира от серията Players Series в един сезон.

Рефер на финала беше българската снукър гордост Десислава Божилова

Китаецът беше безупречен през цялата седмица в Манчестър, като загуби само осем фрейма по пътя към титлата, демонстрирайки изключителна дълга игра и почти безупречно изграждане на серии. Той победи Крис Уейклин с 10-4, след това разби Джон Хигинс с 10-1 – най-тежката загуба в кариерата на шотландеца – и накрая без проблеми се справи с Тръмп, който не беше в най-добрата си форма. Очакваше се оспорван двубой между световния шампион и №1 в света, но мачът се превърна в едностранно шоу, като Джао увеличи преднината си от 5-3, спечелвайки последните пет фрейма във вечерната сесия.

Тръмп призна: „През последните два месеца Джао е най-добрият играч в света. Винаги обичам предизвикателството – от мен зависи да се върна и да се подобря.“

След сравнително спокойната първа част от сезона, белязана единствено от титлата на Riyadh Season Snooker Championship през ноември, 29-годишният Джао в последните седмици си върна формата, с която миналата пролет стана първият азиатец, спечелил титлата в „Крусибъл“. През февруари той триумфира на Световната Гран при и Шампионата на играчите, а сега оформи безпрецедентен хеттрик в серията Players Series.

Голямата награда от 150 000 паунда изстреля сезонните му приходи над 1 милион паунда, а той се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста. Дори има шанс да стане №1 в света в Шефилд – но само ако спечели титлата и 500 000 паунда, а Тръмп отпадне още в първия кръг.

Джао вече има шест победи от шест финала в ранкинг турнири – постижение, постигнато преди него само от Стив Дейвис, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън. Във вечната ранглиста той вече е наравно с Кен Дохърти, Стюарт Бингам и Али Картър. Левичарят стана 12-тият играч, който печели три ранкинг титли в един сезон, а със сигурност влиза в Световното първенство като основен фаворит.

Тръмп пропусна възможността да спечели 32-рата си ранкинг титла, която щеше да го доближи само на една зад Хигинс в класацията за всички времена, и вече има 22 загубени финала. Той все пак спечели Германския Мастърс този сезон, но 36-годишният англичанин завърши на второ място на Northern Ireland Open, Champion of Champions, UK Championship и сега в Манчестър – турнир, в който за първи път достигна финал.

Джао заяви: „Джъд е любимият ми играч и знам колко е добър. Много съм щастлив, че изобщо играх финал срещу него, а да го спечеля е невероятно. Това е специален момент в кариерата ми. Манчестър е страхотен град, а публиката беше невероятна. Просто се опитвам да се наслаждавам на играта. Тази победа е много важна за мен – не исках да губя финала. Следва Световното първенство и се надявам да продължа по същия начин.“

Тръмп добави: „Днес не играх добре, по каквато и да е причина. Разочарован съм, защото публиката ме подкрепяше. Джао направи невероятен турнир – беше блестящ и в трите турнира от Players Series и ги спечели много убедително. Радвам се да виждам играч от Китай да пробива по този начин. Той ще бъде на върха дълго време – от нас зависи да се противопоставим, иначе може да завърши кариерата си със 100 титли. През следващите две седмици ще тренирам много и се надявам да съм готов за Световното първенство.“

Още от Снукър

Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

  • 5 апр 2026 | 13:42
  • 1552
  • 0
Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

  • 5 апр 2026 | 11:47
  • 3111
  • 1
Хигинс допусна най-тежката си загуба в 34-годишната си кариера

Хигинс допусна най-тежката си загуба в 34-годишната си кариера

  • 4 апр 2026 | 22:39
  • 3920
  • 1
Тръмп е финалист в Шампионата на тура, а Робъртсън е съкрушен

Тръмп е финалист в Шампионата на тура, а Робъртсън е съкрушен

  • 4 апр 2026 | 18:25
  • 1421
  • 0
Страхотни бонуси за максимален брейк на Световното по снукър

Страхотни бонуси за максимален брейк на Световното по снукър

  • 4 апр 2026 | 16:13
  • 1408
  • 0
Дежа вю за Хигинс срещу Селби в Шампионата на тура

Дежа вю за Хигинс срещу Селби в Шампионата на тура

  • 3 апр 2026 | 12:04
  • 2055
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 2569
  • 4
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 4015
  • 2
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 3850
  • 7
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 5599
  • 9
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 2018
  • 1
Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 1875
  • 3