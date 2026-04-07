Шефът на Ред Бул: Юки Цунода заслужава отново да бъде титуляр във Формула 1

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис сподели мнението си, че Юки Цунода заслужава още една възможност да се състезава като титуляр в световния шампионат.

Японецът изкара общо пет сезона като титуляр във Формула 1 с отборите на Биковете, но загуби позицията си в края на миналата година. В момента той е резервен състезател в Ред Бул и като такъв посещава отделни състезания.

„Юки върши страхотна работа за нас, не само като резервен състезател, но и като пилот в симулатора. Хубаво е да имаме пилот с толкова дълбок и скорошен опит, който ни помага с колата зад кулисите.



„Разбира се, ние желаем скоро за него да се отвори възможност да се състезава, защото пилотите трябва да се състезават. Точно това желаем за Юки.



„Ние осъзнаваме, че не сме толкова силни, колкото ни се искаше с втората ни кола в миналото и това е нещо, от което ние се учим и опитваме да подобрим с всеки изминал ден. Със сигурност в миналото Юки показа значителна скорост и му желаем да получи още една възможност“, коментира Мекис за Цунода.

Снимки: Gettyimages