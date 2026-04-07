Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Шефът на Ред Бул: Юки Цунода заслужава отново да бъде титуляр във Формула 1

Шефът на Ред Бул: Юки Цунода заслужава отново да бъде титуляр във Формула 1

  • 7 апр 2026 | 15:59
  • 235
  • 0

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис сподели мнението си, че Юки Цунода заслужава още една възможност да се състезава като титуляр в световния шампионат.

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Японецът изкара общо пет сезона като титуляр във Формула 1 с отборите на Биковете, но загуби позицията си в края на миналата година. В момента той е резервен състезател в Ред Бул и като такъв посещава отделни състезания.

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

„Юки върши страхотна работа за нас, не само като резервен състезател, но и като пилот в симулатора. Хубаво е да имаме пилот с толкова дълбок и скорошен опит, който ни помага с колата зад кулисите.

„Разбира се, ние желаем скоро за него да се отвори възможност да се състезава, защото пилотите трябва да се състезават. Точно това желаем за Юки.

„Ние осъзнаваме, че не сме толкова силни, колкото ни се искаше с втората ни кола в миналото и това е нещо, от което ние се учим и опитваме да подобрим с всеки изминал ден. Със сигурност в миналото Юки показа значителна скорост и му желаем да получи още една възможност“, коментира Мекис за Цунода.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

  • 7 апр 2026 | 12:20
  • 585
  • 0
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

  • 7 апр 2026 | 10:26
  • 938
  • 0
Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 957
  • 0
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

  • 6 апр 2026 | 17:30
  • 4653
  • 1
Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

  • 6 апр 2026 | 17:01
  • 2983
  • 1
Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

  • 6 апр 2026 | 16:15
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7449
  • 42
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20170
  • 83
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15693
  • 12
Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3055
  • 3
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16204
  • 39
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9099
  • 24