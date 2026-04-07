Колко струва историческата победа на Погачар

  • 7 апр 2026 | 15:51
Колко струва историческата победа на Погачар

Тадей Погачар спечели третата си Обиколка на Фландрия, като един по един остави съперниците си зад себе си и пресече финала в Оуденарде сам. Спортно постижение с исторически мащаб - комбинацията Санремо – Фландрия в един сезон преди него беше постигал единствено Еди Меркс.

Но колко струва подобен успех в парично изражение?

Отговорът, парадоксално, е почти символичен спрямо величината на постижението: 20 000 евро. Това е сумата, която организаторите дават на победителя в т.нар. „Монумент“, както припомня Gazzetta dello Sport. По-малко от двойно спрямо наградата за една етапна победа в Гранд тур, която е около 11 000 евро. Числа, които контрастират с престижа на едно от най-важните състезания в световния календар.

Истинското богатство на Погачар е другаде. Заплатата му от UAE Emirates се оценява на около 8 милиона евро годишно, към които се добавят приходи от спонсори. Общите му годишни доходи се изчисляват на между 12 и 13 милиона евро. На този фон наградата от Оуденарде е почти незначителна.

Би било грешка обаче всичко да се свежда до пари. Истинската стойност на тази победа се измерва в друга валута – тази на историята. С успеха във Фландрия Погачар вече има 12 „Монумента“ в кариерата си – 3 Фландрия, 3 Лиеж, 5 Ломбардия и 1 Санремо – и преследва рекорда на Меркс (19).

Както отбелязва Il Giornale, „празните полета го дразнят“ – следващата цел е Париж–Рубе, единственият Монумент, който все още му липсва.

Ако спечели там следващата неделя на велодрома „Андре Петрьо“, той ще стане едва четвъртият колоездач в историята, спечелил и петте Монумента – след Меркс, Де Вламинк и Ван Лой – и първият, който ги печели всички в рамките на една календарна година.

За мащаба на постижението говори и реакцията на Матийо ван дер Пул, завършил на 34 секунди зад него: „Имам проблем – има феномен наоколо. Карах с 650 вата и не можех да задържа колелото му.“

С други думи – стойността на Погачар не е в чека, който получава в Оуденарде. Тя е в това, че съперниците му го аплодират на финала.

Още от Други спортове

Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

Домакинството на "Джиро д'Италия" ще увеличи туристическия интерес към България

Домакинството на "Джиро д'Италия" ще увеличи туристическия интерес към България

Калояна Налбантова и Стефани Стоева стартираха с победи на Европейското първенство

Калояна Налбантова и Стефани Стоева стартираха с победи на Европейското първенство

На 84-годишна възраст почина бившият президент на УАДА Крейг Рийди

На 84-годишна възраст почина бившият президент на УАДА Крейг Рийди

Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

Организират екскурзия за участието на Карлос Насар на ЕП

Организират екскурзия за участието на Карлос Насар на ЕП

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

